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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T07:02
2024-01-03T07:03
крымский мост
транспорт
крым
керченский пролив
тамань
логистика
новости крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение на проезд по мостовому переходу в среду было введено в половину седьмого утра. Запрет действовал в течение получаса.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, транспорт, крым, керченский пролив, тамань, логистика, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыт для проезда автомобилей

07:02 03.01.2024 (обновлено: 07:03 03.01.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение на проезд по мостовому переходу в среду было введено в половину седьмого утра. Запрет действовал в течение получаса.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Крымский мостТранспортКрымКерченский проливТаманьЛогистикаНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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