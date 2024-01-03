https://crimea.ria.ru/20240103/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1133941320.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T07:02
2024-01-03T07:02
2024-01-03T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение на проезд по мостовому переходу в среду было введено в половину седьмого утра. Запрет действовал в течение получаса.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, крым, керченский пролив, тамань, логистика, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыт для проезда автомобилей
07:02 03.01.2024 (обновлено: 07:03 03.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение на проезд по мостовому переходу в среду было введено
в половину седьмого утра. Запрет действовал в течение получаса.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.