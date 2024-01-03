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У Крымского моста снова выросла очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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У Крымского моста снова выросла очередь: сколько ждать проезда
У Крымского моста снова выросла очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.01.2024
У Крымского моста снова выросла очередь: сколько ждать проезда
Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти, время ожидания проезда - порядка двух часов. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T16:05
2024-01-03T16:05
ситуация на дорогах крыма
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти, время ожидания проезда - порядка двух часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь начала расти в среду утром. Сначала со стороны Тамани ожидали 80 машин, а из Крыма выезд был свободен, затем в течение нескольких часов пробка выросла в несколько раз. К 13:00 проезда ожидали уже 511 машин, спустя час их число превысило 650.Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста снова выросла очередь: сколько ждать проезда

Больше 770 машин ожидает проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани

16:05 03.01.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаМашины у Крымского моста
Машины у Крымского моста
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти, время ожидания проезда - порядка двух часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 288 транспортных средств, ожидание около часа. Со стороны Керчи находится 483 транспортных средств, время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Очередь начала расти в среду утром. Сначала со стороны Тамани ожидали 80 машин, а из Крыма выезд был свободен, затем в течение нескольких часов пробка выросла в несколько раз. К 13:00 проезда ожидали уже 511 машин, спустя час их число превысило 650.
Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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