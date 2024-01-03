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За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза

За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза - РИА Новости Крым, 03.01.2024

За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза

Больше 500 автомобилей ожидают проезда на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края. За час очередь выросла в 2,5 раза, свидетельствуют... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T13:10

2024-01-03T13:10

2024-01-03T13:10

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крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Больше 500 автомобилей ожидают проезда на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края. За час очередь выросла в 2,5 раза, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезда ожидали 200 машин, а по данным на 11:00 выезд из Крыма был свободен, а со стороны Тамани стояли 80 автомобилей.Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма