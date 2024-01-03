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За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза
За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза - РИА Новости Крым, 03.01.2024
За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза
Больше 500 автомобилей ожидают проезда на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края. За час очередь выросла в 2,5 раза, свидетельствуют... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T13:10
2024-01-03T13:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
краснодарский край
тамань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Больше 500 автомобилей ожидают проезда на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края. За час очередь выросла в 2,5 раза, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезда ожидали 200 машин, а по данным на 11:00 выезд из Крыма был свободен, а со стороны Тамани стояли 80 автомобилей.Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза

За час очередь у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани выросла до 511 машин

13:10 03.01.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Больше 500 автомобилей ожидают проезда на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края. За час очередь выросла в 2,5 раза, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Часом ранее проезда ожидали 200 машин, а по данным на 11:00 выезд из Крыма был свободен, а со стороны Тамани стояли 80 автомобилей.
"В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств, ожидание около часа. Со стороны Керчи ожидают проезда 291 транспортных средств, ожидание около часа", - уточняется в сообщении.
Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьКраснодарский крайТаманьОбществоНовости Крыма
 
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