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200 машин ждут проезда по Крымскому мосту

200 машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 03.01.2024

200 машин ждут проезда по Крымскому мосту

К полудню среды у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилось 200 машин со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T12:18

2024-01-03T12:18

2024-01-03T12:21

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

керчь

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логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. К полудню среды у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилось 200 машин со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Часом ранее проезда со стороны Тамани ожидали 80 машин, а на выезд с полуострова пробки не было.Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма