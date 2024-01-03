200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин со стороны Керчи и Тамани
12:18 03.01.2024 (обновлено: 12:21 03.01.2024)
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. К полудню среды у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилось 200 машин со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Часом ранее проезда со стороны Тамани ожидали 80 машин, а на выезд с полуострова пробки не было.
"В очереди со стороны Тамани находится 160 транспортных средств, со стоны Керчи находится 120 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.