Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/v-belgorode-otmenen-signal-raketnoy-opasnosti-1133932085.html
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности - РИА Новости Крым, 31.12.2023
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T11:34
2023-12-31T11:39
белгород
атака всу на белгород
безопасность
новости
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133932144_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_a1c4c0f3292f9daf32b70b66e81dfd70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в городе в 10.40 утра в последний день уходящего года.Накануне, 30 декабря Белгород подвергся беспрецендетной террористической атаке ВСУ.Атака ВСУ на БелгородДнем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20231231/nebenzya-vystupil-v-oon-po-atake-na-belgorod-glavnye-tezisy-1133930286.html
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133932144_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ec541bd37e28b75df4930396c1804a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, безопасность, новости, вячеслав гладков
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности - губернатор

11:34 31.12.2023 (обновлено: 11:39 31.12.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в городе в 10.40 утра в последний день уходящего года.
Накануне, 30 декабря Белгород подвергся беспрецендетной террористической атаке ВСУ.

Атака ВСУ на Белгород

Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.
Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.
В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород
Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
08:11
Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородБезопасностьНовостиВячеслав Гладков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Дым в Севастополе - власти назвали причину
12:44Крымский мост закрыт
12:43В Севастополе воздушная тревога
12:10В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород
11:58От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России
11:34В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
10:48В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
10:42Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
10:32ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины
10:15В городах Украины ночью прогремели взрывы
09:52Опасный Новый год: что нужно знать о хлопушках, елках и гирляндах
09:11Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму
08:45Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
08:21"Живи трезво": 1 января крымчан приглашают на утреннюю пробежку
08:11Небензя выступил в ООН по атаке на Белгород: главные тезисы
07:34Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым
07:21Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду продолжает расти
07:08Рекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январе
00:32Уже 20 погибших: новые данные МЧС по ситуации в Белгороде
00:01Погода в Крыму в преддверии Нового года
Лента новостейМолния