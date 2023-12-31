https://crimea.ria.ru/20231231/v-belgorode-otmenen-signal-raketnoy-opasnosti-1133932085.html
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности - РИА Новости Крым, 31.12.2023
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T11:34
2023-12-31T11:34
2023-12-31T11:39
белгород
атака всу на белгород
безопасность
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в городе в 10.40 утра в последний день уходящего года.Накануне, 30 декабря Белгород подвергся беспрецендетной террористической атаке ВСУ.Атака ВСУ на БелгородДнем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось, что погибли 22 человека, включая детей, более 100 человек пострадали.Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
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белгород, атака всу на белгород, безопасность, новости, вячеслав гладков
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности - губернатор
11:34 31.12.2023 (обновлено: 11:39 31.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в городе в 10.40 утра в последний день уходящего года.
Накануне, 30 декабря Белгород подвергся беспрецендетной террористической атаке ВСУ.
Атака ВСУ на Белгород
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода
. Сообщалось, что погибли 22 человека
, включая детей, более 100 человек пострадали.
Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются.
В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.
Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.
Власти Белгородской области приняли решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском округе.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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