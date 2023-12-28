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Рубль укрепляется к доллару и евро – данные торгов

Рубль укрепляется к доллару и евро – данные торгов - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Рубль укрепляется к доллару и евро – данные торгов

Российская валюта укрепляет свои позиции к доллару и евро в четверг. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T19:45

2023-12-28T19:45

2023-12-28T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российская валюта укрепляет свои позиции к доллару и евро в четверг. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Европейская валюта расчетами "завтра" на 15:26 мск потеряла 1,24 рубля и торгуется на уровне 99,97 рублей за евро.Американский доллар откатился сразу на 1,52 рубля и торгуется на уровне 89,76 рубля за доллар.Юань также показывает снижение, хоть и не столь значительное. Китайская валюта снизилась на 11 копеек – до 12,62 рублей.Крепление российской валюты началось после сообщения Банка России о том, что с 9 января регулятор начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, которые будут направлены на пополнение и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). А также в первом полугодии будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 млрд рублей в день.В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая считает, что укрепление рубля сохранится до начала весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубль укрепляется к основным мировым валютамМир уже устал от доллара – ЛавровТоксичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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