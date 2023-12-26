https://crimea.ria.ru/20231226/obstanovka-u-krymskogo-mosta-utrom-vo-vtornik-1133798513.html

Обстановка у Крымского моста утром во вторник

Обстановка у Крымского моста утром во вторник - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Обстановка у Крымского моста утром во вторник

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T08:16

2023-12-26T08:16

2023-12-26T08:16

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне движение автомобилей по Крымскому мосту закрывали на полчаса.Передвигаться по мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Проезд возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. Чтобы пройти его легко и быстро, в службе безопасности транспортного перехода советуют упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро извлечь для досмотра. Водители должны двигаться в левой полосе, оставляя правую полосу для автобусов.Перевозки грузовиков с товарами первой необходимости осуществляются через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор. Ремонт дорожного покрытия трассы через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автодороги в Херсонской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУЖелезные нити: как поезда соединили Крым с Россией 4 года назадАтака на Феодосию: что известно к этому часу

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керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, общество, логистика, новости крыма