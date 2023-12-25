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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T16:37
2023-12-25T16:37
крымский мост
новости крыма
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транспорт
керчь
безопасность республики крым и севастополя
керченский пролив
тамань
логистика
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, керчь, безопасность республики крым и севастополя, керченский пролив, тамань, логистика
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыт для проезда

16:37 25.12.2023
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымТранспортКерчьБезопасность Республики Крым и СевастополяКерченский проливТаманьЛогистика
 
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