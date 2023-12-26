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На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд - РИА Новости Крым, 26.12.2023
На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
Участок дороги граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта ремонтируют в Джанкойском районе, в этой связи движение от въезда в Крым до поселка... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T10:13
2023-12-26T10:18
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
джанкой
херсонская область
джанкойский район
симферополь
алушта
ялта
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Участок дороги граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта ремонтируют в Джанкойском районе, в этой связи движение от въезда в Крым до поселка Предмостное частично перекрыто, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".По данным пресс-службы, дорожники приступили к фрезерованию старого верхнего слоя покрытия, далее заменять асфальт и укрепят обочины, нанесут разметку.Ремонт автомобильной дороги регионального значения граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, на участке с 486 по 859 километр также отремонтируют. Как сообщалось, стоимость работ составит 71,5 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФПод Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвалаАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
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херсонская область
джанкойский район
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РИА Новости Крым
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ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, джанкой, херсонская область, джанкойский район, симферополь, алушта, ялта, крымавтодор
На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд

На въезде в Крым со стороны Херсонщины перекрывают движение в связи с ремонтом дороги

10:13 26.12.2023 (обновлено: 10:18 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Участок дороги граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта ремонтируют в Джанкойском районе, в этой связи движение от въезда в Крым до поселка Предмостное частично перекрыто, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".

"Приступили к ремонту дорожного покрытия на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта со второго по пятый километр – от КПП до поселка Предмостное. Работы проводим с частичным перекрытием движения, также в ночное время, когда ниже трафик", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, дорожники приступили к фрезерованию старого верхнего слоя покрытия, далее заменять асфальт и укрепят обочины, нанесут разметку.
Ремонт автомобильной дороги регионального значения граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, на участке с 486 по 859 километр также отремонтируют. Как сообщалось, стоимость работ составит 71,5 млн рублей.
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Ремонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаКрымДжанкойХерсонская областьДжанкойский районСимферопольАлуштаЯлтаКрымавтодор
 
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