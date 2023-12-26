https://crimea.ria.ru/20231226/na-vezde-v-krym-perekryto-dvizhenie--kak-organizovan-proezd-1133801314.html
На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд - РИА Новости Крым, 26.12.2023
На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
Участок дороги граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта ремонтируют в Джанкойском районе, в этой связи движение от въезда в Крым до поселка... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T10:13
2023-12-26T10:13
2023-12-26T10:18
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Участок дороги граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта ремонтируют в Джанкойском районе, в этой связи движение от въезда в Крым до поселка Предмостное частично перекрыто, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".По данным пресс-службы, дорожники приступили к фрезерованию старого верхнего слоя покрытия, далее заменять асфальт и укрепят обочины, нанесут разметку.Ремонт автомобильной дороги регионального значения граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, на участке с 486 по 859 километр также отремонтируют. Как сообщалось, стоимость работ составит 71,5 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФПод Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвалаАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
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На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
На въезде в Крым со стороны Херсонщины перекрывают движение в связи с ремонтом дороги
10:13 26.12.2023 (обновлено: 10:18 26.12.2023)