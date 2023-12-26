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На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие
На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие - РИА Новости Крым, 26.12.2023
На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие
Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе на гражданские автомобили, проезжающие по трассе Каховка - Каиры на... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T17:21
2023-12-26T17:20
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
каховка
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе на гражданские автомобили, проезжающие по трассе Каховка - Каиры на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор уточнил, что двое пострадавших с тяжелыми ранениями доставлены в ближайшую больницу.По словам Сальдо, террористы киевского режима регулярно атакуют с помощью FPV-дронов гражданские автомобили на трассе Каховка — Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения. Он назвал эти действия украинских боевиков "государственным терроризмом", ВСУ намеренно нападают на машины с мирными жителями, отметил губернатор.Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаВ Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек раненыВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
херсонская область
каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, владимир сальдо, происшествия, всу (вооруженные силы украины), каховка, беспилотник (бпла, дрон)
На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие

Дороны ВСУ атаковали гражданские авто на трассе Каховка-Каиры – двое погибли, трое ранены

17:21 26.12.2023
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ сбрасывают взрывчатку с дронов на гражданские автомобили в Херсонской области
ВСУ сбрасывают взрывчатку с дронов на гражданские автомобили в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе на гражданские автомобили, проезжающие по трассе Каховка - Каиры на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вчера и сегодня беспилотники-камикаде украинских боевиков взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля. В результате два водителя погибли, трое пассажиров ранены", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что двое пострадавших с тяжелыми ранениями доставлены в ближайшую больницу.
По словам Сальдо, террористы киевского режима регулярно атакуют с помощью FPV-дронов гражданские автомобили на трассе Каховка — Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения. Он назвал эти действия украинских боевиков "государственным терроризмом", ВСУ намеренно нападают на машины с мирными жителями, отметил губернатор.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ сбрасывают взрывчатку с дронов на гражданские автомобили в Херсонской области
ВСУ сбрасывают взрывчатку с дронов на гражданские автомобили в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
ВСУ сбрасывают взрывчатку с дронов на гражданские автомобили в Херсонской области
Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья.
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Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)КаховкаБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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