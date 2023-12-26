https://crimea.ria.ru/20231226/na-trasse-vozle-kakhovki-drony-vsu-atakovali-mashiny-est-pogibshie-1133824946.html

На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие

На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие - РИА Новости Крым, 26.12.2023

На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие

Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе на гражданские автомобили, проезжающие по трассе Каховка - Каиры на... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T17:21

2023-12-26T17:21

2023-12-26T17:20

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

каховка

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе на гражданские автомобили, проезжающие по трассе Каховка - Каиры на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор уточнил, что двое пострадавших с тяжелыми ранениями доставлены в ближайшую больницу.По словам Сальдо, террористы киевского режима регулярно атакуют с помощью FPV-дронов гражданские автомобили на трассе Каховка — Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения. Он назвал эти действия украинских боевиков "государственным терроризмом", ВСУ намеренно нападают на машины с мирными жителями, отметил губернатор.Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаВ Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек раненыВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника

херсонская область

каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, происшествия, всу (вооруженные силы украины), каховка, беспилотник (бпла, дрон)