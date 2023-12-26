https://crimea.ria.ru/20231226/77-snaryadov-za-sutki-vsu-byut-po-mirnomu-levoberezhyu-khersonschiny-1133802060.html

77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины

77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.12.2023

77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины

ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T10:36

2023-12-26T10:36

2023-12-26T10:36

херсонская область

новости сво

алешки

голая пристань

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в течение дня 30 прилетов зафиксировано в Крынках, пять – в Казачьих Лагерях, четыре – в Днепрянах, по три снаряда украинские боевики выпустили по Старой Збруевке и Новой Маячке.ВСУ продолжают регулярно терроризировать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Ракетным ударом ВСУ 23 декабря разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений. Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек раненыВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненыеТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села

херсонская область

алешки

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, алешки, голая пристань, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу