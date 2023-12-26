Рейтинг@Mail.ru
77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231226/77-snaryadov-za-sutki-vsu-byut-po-mirnomu-levoberezhyu-khersonschiny-1133802060.html
77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.12.2023
77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T10:36
2023-12-26T10:36
херсонская область
новости сво
алешки
голая пристань
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133290976_0:202:1080:810_1920x0_80_0_0_d631da6a1d8aba0cad20a9a055e20371.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в течение дня 30 прилетов зафиксировано в Крынках, пять – в Казачьих Лагерях, четыре – в Днепрянах, по три снаряда украинские боевики выпустили по Старой Збруевке и Новой Маячке.ВСУ продолжают регулярно терроризировать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Ракетным ударом ВСУ 23 декабря разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений. Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек раненыВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненыеТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села
херсонская область
алешки
голая пристань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133290976_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_397e75a5447632db257079d41da322fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости сво, алешки, голая пристань, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины

ВСУ продолжают террор мирного левобережья Херсонской области

10:36 26.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонского левобережья, сообщают экстренные службы региона.
По их данным, в течение дня 30 прилетов зафиксировано в Крынках, пять – в Казачьих Лагерях, четыре – в Днепрянах, по три снаряда украинские боевики выпустили по Старой Збруевке и Новой Маячке.

"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Крынки, Кардашинка, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка, Алешки", – сказано в сообщении.

ВСУ продолжают регулярно терроризировать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Ракетным ударом ВСУ 23 декабря разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены
ВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненые
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села
 
Херсонская областьНовости СВОАлешкиГолая ПристаньНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт
11:23Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
11:21Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
11:06Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
11:01Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
10:3677 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
10:24Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
10:13На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
10:02Как работает Керченская переправа во вторник
09:57Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
09:46Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
09:43Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны
09:40Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
09:24Мобилизация инвалидов и женщин: что содержит новый законопроект Киева
09:01Володин о Сербии: США не смогли привести к власти своих марионеток
08:40Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работу
08:27Замглавы поселка в Хакасии задержан после падения детей с горки
08:16Обстановка у Крымского моста утром во вторник
08:05Рубль укрепляется к основным мировым валютам
07:51Атака на Феодосию: что известно к этому часу
Лента новостейМолния