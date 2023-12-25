В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены
Следком установит виновных в гибели женщины во время обстрела в Горловке
12:16 25.12.2023 (обновлено: 12:17 25.12.2023)
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России проводит расследование по факту обстрела территории Горловки со стороны ВСУ, в ходе которого погибла женщина . Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома.
"В результате обстрела Вооруженными силами Украины населенного пункта Горловка ДНР одна женщина погибла, не менее шести человек пострадали. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе уничтожен торговый центр", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, украинскими снарядами повреждены здания школы №4, художественного музея, торгового центра и и нескольких жилых домов. "Прилетом" уничтожен колодец с питьевой водой.
"Очередной адский день горловчанам устроили украинские каратели. За сутки 6 раненых мирных граждан, одна женщина погибла. Масса поврежденной гражданской инфраструктуры, уничтожен торговый центр", - написал Иван Приходько.
20 декабря в ДНР во время обстрела пострадало шесть человек, среди них два медика и один пациент больницы, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Удары были нанесены по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району республики.
22 ноября в результате преступных обстрелов мирных граждан в Донецке получили ранения разной степени тяжести трое детей и трое взрослых. Один мальчик получил осколочное ранение плеча, находясь в своем доме во время обстрела. Две девочки были ранены во время сброса боеприпаса с украиснкого БПЛА возле продуктового магазина.
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