https://crimea.ria.ru/20231225/v-gorlovke-vo-vremya-obstrela-pogibla-zhenschina-i-esche-shest-chelovek-raneny-1133780765.html

В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены

В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены - РИА Новости Крым, 25.12.2023

В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены

Следственный комитет России проводит расследование по факту обстрела территории Горловки со стороны ВСУ, в ходе которого погибла женщина . Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T12:16

2023-12-25T12:16

2023-12-25T12:17

донецкая народная республика (днр)

горловка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России проводит расследование по факту обстрела территории Горловки со стороны ВСУ, в ходе которого погибла женщина . Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома.В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка.Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, украинскими снарядами повреждены здания школы №4, художественного музея, торгового центра и и нескольких жилых домов. "Прилетом" уничтожен колодец с питьевой водой.20 декабря в ДНР во время обстрела пострадало шесть человек, среди них два медика и один пациент больницы, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Удары были нанесены по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району республики.22 ноября в результате преступных обстрелов мирных граждан в Донецке получили ранения разной степени тяжести трое детей и трое взрослых. Один мальчик получил осколочное ранение плеча, находясь в своем доме во время обстрела. Две девочки были ранены во время сброса боеприпаса с украиснкого БПЛА возле продуктового магазина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный жительПосле взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы районаЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), горловка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости