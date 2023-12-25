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В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены
В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены - РИА Новости Крым, 25.12.2023
В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены
Следственный комитет России проводит расследование по факту обстрела территории Горловки со стороны ВСУ, в ходе которого погибла женщина . Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T12:16
2023-12-25T12:17
донецкая народная республика (днр)
горловка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России проводит расследование по факту обстрела территории Горловки со стороны ВСУ, в ходе которого погибла женщина . Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома.В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка.Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, украинскими снарядами повреждены здания школы №4, художественного музея, торгового центра и и нескольких жилых домов. "Прилетом" уничтожен колодец с питьевой водой.20 декабря в ДНР во время обстрела пострадало шесть человек, среди них два медика и один пациент больницы, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Удары были нанесены по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району республики.22 ноября в результате преступных обстрелов мирных граждан в Донецке получили ранения разной степени тяжести трое детей и трое взрослых. Один мальчик получил осколочное ранение плеча, находясь в своем доме во время обстрела. Две девочки были ранены во время сброса боеприпаса с украиснкого БПЛА возле продуктового магазина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный жительПосле взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы районаЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), горловка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
В Горловке во время обстрела погибла женщина и еще шесть человек ранены

Следком установит виновных в гибели женщины во время обстрела в Горловке

12:16 25.12.2023 (обновлено: 12:17 25.12.2023)
 
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России проводит расследование по факту обстрела территории Горловки со стороны ВСУ, в ходе которого погибла женщина . Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома.
"В результате обстрела Вооруженными силами Украины населенного пункта Горловка ДНР одна женщина погибла, не менее шести человек пострадали. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе уничтожен торговый центр", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, украинскими снарядами повреждены здания школы №4, художественного музея, торгового центра и и нескольких жилых домов. "Прилетом" уничтожен колодец с питьевой водой.

"Очередной адский день горловчанам устроили украинские каратели. За сутки 6 раненых мирных граждан, одна женщина погибла. Масса поврежденной гражданской инфраструктуры, уничтожен торговый центр", - написал Иван Приходько.

20 декабря в ДНР во время обстрела пострадало шесть человек, среди них два медика и один пациент больницы, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Удары были нанесены по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району республики.
22 ноября в результате преступных обстрелов мирных граждан в Донецке получили ранения разной степени тяжести трое детей и трое взрослых. Один мальчик получил осколочное ранение плеча, находясь в своем доме во время обстрела. Две девочки были ранены во время сброса боеприпаса с украиснкого БПЛА возле продуктового магазина.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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