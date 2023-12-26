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Главное за день: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Главное за день: 26 декабря
Главное за день: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Главное за день: 26 декабря
Киев лишит отсрочки от мобилизации часть женщин и инвалидов III группы. Под мобилизацию в ВСУ могут попасть карлики и люди без некоторых внутренних органов... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T22:55
2023-12-26T22:55
главное за день
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
общество
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Киев лишит отсрочки от мобилизации часть женщин и инвалидов III группы. Под мобилизацию в ВСУ могут попасть карлики и люди без некоторых внутренних органов. Залужный поддержал мобилизацию калек в ВСУ. Срыв украинского контрнаступления был главной задачей армии России на 2023 год. Российский ОПК бросил вызов военно-техническому потенциалу Запада. Число заявок на участие в выборах президента России возросло до 33.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Мобилизация калек на УкраинеКабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Документ, в том числе, предусматривает значительное ограничение в правах уклонистов, снижение призывного возраста и другие нормы. Так, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет.Законопроект об изменении правил мобилизации, внесенный украинским кабмином в Верховную раду, предусматривает призыв в ряды ВСУ инвалидов III группы, то есть людей без одного глаза или определенного внутреннего органа, а также карликов, глухих и граждан без одной стопы или кисти, пишут украинские СМИ.При этом главком ВСУ Валерий Залужный считает, что пригодность или непригодность украинцев к военной службе должна определяться не наличием инвалидности, а решением военно-врачебной комиссии. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".Как заявил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, мобилизация в ряды ВСУ 500 тысяч украинцев является необходимостью, "все должны воевать" на реальном, а не экономическом или каком-то другом фронте, заявил он украинским журналистам.Армия России достигла целиСрыв заявленного киевским режимом контрнаступления являлся главной задачей для Армии России в текущем году. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей СВО.Кроме того, он отметил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу."Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, – сказал Шойгу. – По сути, работники ОПК бросили вызов всему хваленому западному военно-техническому потенциалу".
https://crimea.ria.ru/20231226/vsu-lishilis-dvukh-bombardirovschikov-i-24-dronov-za-sutki-1133816844.html
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главное за день, валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), новости сво, общество, политика, в мире
Главное за день: 26 декабря

Главные новости в стране и мире во вторник, 26 декабря

22:55 26.12.2023
 
© t.me/CinCAFUГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© t.me/CinCAFU
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Киев лишит отсрочки от мобилизации часть женщин и инвалидов III группы. Под мобилизацию в ВСУ могут попасть карлики и люди без некоторых внутренних органов. Залужный поддержал мобилизацию калек в ВСУ. Срыв украинского контрнаступления был главной задачей армии России на 2023 год. Российский ОПК бросил вызов военно-техническому потенциалу Запада. Число заявок на участие в выборах президента России возросло до 33.
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Вчера, 15:44
ВСУ лишились двух бомбардировщиков и 24 дронов за сутки

Мобилизация калек на Украине

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Документ, в том числе, предусматривает значительное ограничение в правах уклонистов, снижение призывного возраста и другие нормы. Так, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет.
Законопроект об изменении правил мобилизации, внесенный украинским кабмином в Верховную раду, предусматривает призыв в ряды ВСУ инвалидов III группы, то есть людей без одного глаза или определенного внутреннего органа, а также карликов, глухих и граждан без одной стопы или кисти, пишут украинские СМИ.
При этом главком ВСУ Валерий Залужный считает, что пригодность или непригодность украинцев к военной службе должна определяться не наличием инвалидности, а решением военно-врачебной комиссии. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".
"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование II-III группами инвалидности не является актуальным, потому что пригодность к военной службе решает не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет, годен ли человек в военной службе или нет", - цитирует Залужного РИА Новости.
Как заявил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, мобилизация в ряды ВСУ 500 тысяч украинцев является необходимостью, "все должны воевать" на реальном, а не экономическом или каком-то другом фронте, заявил он украинским журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 18:45
Путин проводит встречу с главами государств СНГ – видео

Армия России достигла цели

Срыв заявленного киевским режимом контрнаступления являлся главной задачей для Армии России в текущем году. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей СВО.
"Главная из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", – сказал Шойгу.
Кроме того, он отметил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу.
"Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, – сказал Шойгу. – По сути, работники ОПК бросили вызов всему хваленому западному военно-техническому потенциалу".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 15:34
"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RT
 
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