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Пригород Симферополя на день останется без воды - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Пригород Симферополя на день останется без воды
Пригород Симферополя на день останется без воды - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Пригород Симферополя на день останется без воды
Водоснабжение будет ограничено в понедельник в Симферопольском районе. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T06:05
2023-12-25T06:05
новости крыма
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симферопольский район
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Водоснабжение будет ограничено в понедельник в Симферопольском районе. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".25 декабря с 09.00 до 23.00 во время выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: с. Мирное (в том числе квартал "Богдановка", пер. Строителей, ул. Заречная, ул. Тепличная, пер. Загородный, ул. Живописная, ул. Щедрая, пер. Кедровый), СТ "Дзержинец", а также прилегающие улицы и переулки.Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно. При этом предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РКПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
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4.7
96
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Пригород Симферополя на день останется без воды

Села Симферопольского района останутся без воды на 14 часов

06:05 25.12.2023
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Водоснабжение будет ограничено в понедельник в Симферопольском районе. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
"В рамках мероприятий по переустройству магистрального трубопровода подрядной организацией будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе села Мирное, ул. Заречная", - объясняют причину отключения воды на сайте предприятия.
25 декабря с 09.00 до 23.00 во время выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: с. Мирное (в том числе квартал "Богдановка", пер. Строителей, ул. Заречная, ул. Тепличная, пер. Загородный, ул. Живописная, ул. Щедрая, пер. Кедровый), СТ "Дзержинец", а также прилегающие улицы и переулки.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно. При этом предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.
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