https://crimea.ria.ru/20231225/prigorod-simferopolya-na-den-ostanetsya-bez-vody--1133765636.html

Пригород Симферополя на день останется без воды

Пригород Симферополя на день останется без воды - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Пригород Симферополя на день останется без воды

Водоснабжение будет ограничено в понедельник в Симферопольском районе. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T06:05

2023-12-25T06:05

2023-12-25T06:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Водоснабжение будет ограничено в понедельник в Симферопольском районе. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".25 декабря с 09.00 до 23.00 во время выполнения работ будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: с. Мирное (в том числе квартал "Богдановка", пер. Строителей, ул. Заречная, ул. Тепличная, пер. Загородный, ул. Живописная, ул. Щедрая, пер. Кедровый), СТ "Дзержинец", а также прилегающие улицы и переулки.Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно. При этом предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РКПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

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2023

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