https://crimea.ria.ru/20231223/v-novyy-spisok-sanktsiy-zelenskogo-popali-krymskie-kompanii-1133756094.html

В новый список санкций Зеленского попали крымские компании

В новый список санкций Зеленского попали крымские компании - РИА Новости Крым, 23.12.2023

В новый список санкций Зеленского попали крымские компании

Владимир Зеленский ввел новые санкций против физических и юридических лиц, "вредящих Украине", в том числе в список вошли крымские предприятия. Новый указ... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T16:56

2023-12-23T16:56

2023-12-23T16:56

украина

владимир зеленский (президент украины)

санкции

санкции против россии

крым

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132967137_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_6ba05c5c7e28220086e6c5cb6e4f0f76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел новые санкций против физических и юридических лиц, "вредящих Украине", в том числе в список вошли крымские предприятия. Новый указ опубликован на сайте украинского президента.Среди физлиц в указе значатся уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.Всего в списках 51 человек и 134 компании. Ограничения вводятся на срок от трех до десяти лет, предполагают замораживание активов, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций и транзита ресурсов.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава ЛНР Леонид Пасечник, а также 37 юрлиц из России. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – ПутинЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологовСША ввели "рыбные" санкции против России

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), санкции, санкции против россии, крым, в мире, новости