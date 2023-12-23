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В новый список санкций Зеленского попали крымские компании
В новый список санкций Зеленского попали крымские компании - РИА Новости Крым, 23.12.2023
В новый список санкций Зеленского попали крымские компании
Владимир Зеленский ввел новые санкций против физических и юридических лиц, "вредящих Украине", в том числе в список вошли крымские предприятия. Новый указ... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T16:56
2023-12-23T16:56
2023-12-23T16:56
украина
владимир зеленский (президент украины)
санкции
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел новые санкций против физических и юридических лиц, "вредящих Украине", в том числе в список вошли крымские предприятия. Новый указ опубликован на сайте украинского президента.Среди физлиц в указе значатся уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.Всего в списках 51 человек и 134 компании. Ограничения вводятся на срок от трех до десяти лет, предполагают замораживание активов, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций и транзита ресурсов.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава ЛНР Леонид Пасечник, а также 37 юрлиц из России. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – ПутинЧто ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологовСША ввели "рыбные" санкции против России
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В новый список санкций Зеленского попали крымские компании
Зеленский расширил санкции против России