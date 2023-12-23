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Главное за день: 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Главное за день: 23 декабря
Главное за день: 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Главное за день: 23 декабря
Украинские неонацисты атаковали три мирных региона России. Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев. ВСУ потеряли еще 620 боевиков в 16 безуспешных атаках. В... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T21:43
2023-12-23T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Украинские неонацисты атаковали три мирных региона России. Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев. ВСУ потеряли еще 620 боевиков в 16 безуспешных атаках. В новый список санкций Зеленского попали крымские компании. Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29. Курятину в Россию повезут без пошлин. Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую область.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на российские регионыВ ночь на субботу ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, в результате пострадал мирный житель - охранник одного из атакованных образовательных учреждений. Кроме того, 23 декабря украинские боевики обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области – погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП. Еще одна субботняя атака ВСУ с помощью дрона-камикадзе совершена на мост в Грайворонском городском округе Белгородской области – ранены трое рабочих, один в тяжелом состоянии. Заявление эстонского МВД по украинским беженцамЭстония готова выдать Киеву украинцев мобилизационного возраста и внесет предложение о заключении с Украиной соответствующего соглашения. Такое заявление сделал глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. По его словам, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их Украине, места их нахождения властям известны. Успехи Армии РоссииЕще 620 боевиков за сутки потеряли ВСУ в безуспешных попытках атаковать российские силы на разных направлениях фронта, также военные ВС РФ уничтожили боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства, сообщили в субботу в Минобороны. При это российские ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и "Ураган" и 36 беспилотников за сутки. Дипотношения России и СШАТриггером возможного витка конфронтации России и США с потенциалом разрыва дипотношений двух стран может стать конфискация российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации, заявил замлавы МИД России Сергей Рябков. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, рассуждения Рябкова являются предупреждением Вашингтону, при этом изъятие активов все же маловероятно, а то, что они могут быть переданы Украине - вообще "из области фантастики".Новые санкции от ЗеленскогоВладимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, "вредящих Украине", в том числе в список вошли крымские предприятия - в новый украинский санкционный список попала компания "Крымтелеком". В перечне также оказались несколько сельхозпредприятий Запорожской области, компании из ДНР, а также фирмы из Австрии, Белоруссии и Латвии. Кроме того, власти Украины ввели санкции против предприятий в Московской, Нижегородской, Астраханской, Ростовской, Псковской областях. Среди физлиц в указе значатся уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра. Всего в списках 51 человек и 134 компании. Претенденты в кандидаты на президентские выборыЧисло желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России достигло 29 человек, сообщила в субботу глава ЦИК Элла Памфилова. В среду она сообщала, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в голосовании на пост главы страны. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Заграничная курятина без пошлинПравительство России обнулило пошлины на ввоз куриного мяса на 2024 год, сообщили 23 декабря в пресс-службе Кабмина. Они отменяются с 1 января по 31 декабря 2024 года на ввоз замороженной курятины в объеме до 140 тысяч тонн. Мера должна помочь насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на курятину. Автобусы в Крым из Херсонской областиАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году, сообщила в субботу пресс-служба администрации Херсонской области. Всего планируют добавить четыре маршрута: Ялта – Геническ, Черноморское – Скадовск, Евпатория – Скадовск, Ялта – Скадовск. Стоимость проезда в автобусах составит до 1,5 тысяч рублей. Цена провоза багажа – до 10% от стоимости проезда.
https://crimea.ria.ru/20231223/medvedev-predlozhit-vnesti-v-uk-ukrainy--prinuditelnoe-lechenie-borschom-1133755942.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, новости крыма, сообщение между крымом и херсонской областью, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, цены на куриное мясо, санкции против россии, санкции, новости сво, украина
Главное за день: 23 декабря

Главные события и заявления субботы, 23 декабря

21:43 23.12.2023
 
© РосморречфлотСухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Украинские неонацисты атаковали три мирных региона России. Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев. ВСУ потеряли еще 620 боевиков в 16 безуспешных атаках. В новый список санкций Зеленского попали крымские компании. Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29. Курятину в Россию повезут без пошлин. Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую область.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на российские регионы

В ночь на субботу ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, в результате пострадал мирный житель - охранник одного из атакованных образовательных учреждений. Кроме того, 23 декабря украинские боевики обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области – погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП.
Еще одна субботняя атака ВСУ с помощью дрона-камикадзе совершена на мост в Грайворонском городском округе Белгородской области – ранены трое рабочих, один в тяжелом состоянии.
Борщ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
16:39
Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"

Заявление эстонского МВД по украинским беженцам

Эстония готова выдать Киеву украинцев мобилизационного возраста и внесет предложение о заключении с Украиной соответствующего соглашения. Такое заявление сделал глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. По его словам, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их Украине, места их нахождения властям известны.

Успехи Армии России

Еще 620 боевиков за сутки потеряли ВСУ в безуспешных попытках атаковать российские силы на разных направлениях фронта, также военные ВС РФ уничтожили боевую технику и вооружения противника, в том числе западного производства, сообщили в субботу в Минобороны. При это российские ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и "Ураган" и 36 беспилотников за сутки.
Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
17:49
Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море

Дипотношения России и США

Триггером возможного витка конфронтации России и США с потенциалом разрыва дипотношений двух стран может стать конфискация российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации, заявил замлавы МИД России Сергей Рябков. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, рассуждения Рябкова являются предупреждением Вашингтону, при этом изъятие активов все же маловероятно, а то, что они могут быть переданы Украине - вообще "из области фантастики".

Новые санкции от Зеленского

Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, "вредящих Украине", в том числе в список вошли крымские предприятия - в новый украинский санкционный список попала компания "Крымтелеком". В перечне также оказались несколько сельхозпредприятий Запорожской области, компании из ДНР, а также фирмы из Австрии, Белоруссии и Латвии.
Кроме того, власти Украины ввели санкции против предприятий в Московской, Нижегородской, Астраханской, Ростовской, Псковской областях. Среди физлиц в указе значатся уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра. Всего в списках 51 человек и 134 компании.

Претенденты в кандидаты на президентские выборы

Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России достигло 29 человек, сообщила в субботу глава ЦИК Элла Памфилова. В среду она сообщала, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в голосовании на пост главы страны. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
15:25
Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны

Заграничная курятина без пошлин

Правительство России обнулило пошлины на ввоз куриного мяса на 2024 год, сообщили 23 декабря в пресс-службе Кабмина. Они отменяются с 1 января по 31 декабря 2024 года на ввоз замороженной курятины в объеме до 140 тысяч тонн. Мера должна помочь насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на курятину.

Автобусы в Крым из Херсонской области

Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году, сообщила в субботу пресс-служба администрации Херсонской области. Всего планируют добавить четыре маршрута: Ялта – Геническ, Черноморское – Скадовск, Евпатория – Скадовск, Ялта – Скадовск. Стоимость проезда в автобусах составит до 1,5 тысяч рублей. Цена провоза багажа – до 10% от стоимости проезда.
Поезд Таврия
12:18
Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейса
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаСообщение между Крымом и Херсонской областьюПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьЦены на куриное мясоСанкции против РоссииСанкцииНовости СВОУкраина
 
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18:21Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму
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16:39Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"
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