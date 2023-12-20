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США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова - РИА Новости Крым, 20.12.2023
США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на финансирование киевского режима и продолжение конфликта по принципу "вор у вора дубинку украл"... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T15:59
2023-12-20T15:59
2023-12-20T15:59
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
в мире
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на финансирование киевского режима и продолжение конфликта по принципу "вор у вора дубинку украл". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.При этом сам Зеленский воспринимает продолжение конфликта с Россией как "последнюю возможность удержаться у власти", добавила Захарова.Решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС она назвала "утешительным призом от Брюсселя", который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержку киевского режима.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Демократам и республиканцам так и не удалось достичь соглашения о допфинансировании до ухода на рождественские каникулы, поэтому рассмотрение данного вопроса перенесли на январь.На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидеры стран-участниц не смогли договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств.По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к теме согласования помощи Украине планируется вернуться в январе.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия ВенгрииСокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, сша, европа, европейский союз, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, в мире, владимир зеленский (президент украины)
США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
Захарова: США пытаются переложить на Европу многомиллиардные расходы на Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на финансирование киевского режима и продолжение конфликта по принципу "вор у вора дубинку украл". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это можно охарактеризовать одной фразой: вор у вора дубинку украл. Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, а по сути – заставить простых европейцев раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима (президента Украины Владимира) Зеленского", - сказала дипломат на брифинге в среду.
При этом сам Зеленский воспринимает продолжение конфликта с Россией как "последнюю возможность удержаться у власти", добавила Захарова.
Решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС она назвала "утешительным призом от Брюсселя", который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержку киевского режима.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
Демократам и республиканцам так и не удалось достичь соглашения о допфинансировании до ухода на рождественские каникулы, поэтому рассмотрение данного вопроса перенесли на январь.
На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидеры стран-участниц не смогли договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето
на выделение Киеву дополнительных средств.
По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к теме согласования помощи Украине планируется вернуться в январе.
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