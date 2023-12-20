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США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова

США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова - РИА Новости Крым, 20.12.2023

США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова

США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на финансирование киевского режима и продолжение конфликта по принципу "вор у вора дубинку украл"... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T15:59

2023-12-20T15:59

2023-12-20T15:59

украина

сша

европа

европейский союз

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

политика

в мире

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на финансирование киевского режима и продолжение конфликта по принципу "вор у вора дубинку украл". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.При этом сам Зеленский воспринимает продолжение конфликта с Россией как "последнюю возможность удержаться у власти", добавила Захарова.Решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС она назвала "утешительным призом от Брюсселя", который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержку киевского режима.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Демократам и республиканцам так и не удалось достичь соглашения о допфинансировании до ухода на рождественские каникулы, поэтому рассмотрение данного вопроса перенесли на январь.На состоявшемся 14-15 декабря саммите ЕС лидеры стран-участниц не смогли договориться о выделении помощи Украине на 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на выделение Киеву дополнительных средств.По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, к теме согласования помощи Украине планируется вернуться в январе.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия ВенгрииСокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, европа, европейский союз, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, в мире, владимир зеленский (президент украины)