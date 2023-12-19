Рейтинг@Mail.ru
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/v-krymu-sk-i-prokuratura-proveryat-fakt-narusheniya-prav-mnogodetnoy-semi-1133644503.html
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи
Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T11:17
2023-12-19T11:17
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
крымский следком
происшествия
сакский район
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124652056_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_da542d6b40b76a9a0925878c49a0ccc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.Уточняется, что в СМИ была распространена информация о том, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводятся работы по подключению электричества. В результате семья не может приступить к строительству дома.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.В то же время работники Сакской межрайонной прокуратуры приступили к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению сетевой организацией обязанностей в сфере технологического присоединения объектов потребителей к электрическим сетям.В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго". Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупках
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124652056_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6b19b6198a17acd4a2ca5b748a87cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, сакский район, электросети
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи

В Крыму многодетную семью не подключали к электроснабжению, ведется проверка

11:17 19.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
Уточняется, что в СМИ была распространена информация о том, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводятся работы по подключению электричества. В результате семья не может приступить к строительству дома.

"По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю проводится доследственная проверка", – сообщили в пресс-службе республиканского главка Следкома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
В то же время работники Сакской межрайонной прокуратуры приступили к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению сетевой организацией обязанностей в сфере технологического присоединения объектов потребителей к электрическим сетям.

"По результатам проведения проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, в том числе судебного характера, направленных на восстановление прав семьи", – добавили в прокуратуре Крыма.

В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго". Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
Проверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупках
 
Новости КрымаКрымПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомПроисшествияСакский районЭлектросети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров
12:36В ялтинских горах спасли мужчину без сознания
12:18ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
12:05Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму
11:57Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю
11:46Атаки продолжаются: очередной беспилотник сбит над Калужской областью
11:2717 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 680 украинских боевиков
11:21Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ
11:17В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи
11:05Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села
10:57Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники
10:48Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину
10:28Незаконные работы на Приморском бульваре Севастополя: ущерб 25 миллионов
10:02Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде
09:55Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
09:48Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
09:42Центр Севастополя обесточен
09:34Шторм остановил работу парома в Севастополе
09:26Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
09:13Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Лента новостейМолния