https://crimea.ria.ru/20231219/v-krymu-sk-i-prokuratura-proveryat-fakt-narusheniya-prav-mnogodetnoy-semi-1133644503.html
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи
Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T11:17
2023-12-19T11:17
2023-12-19T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.Уточняется, что в СМИ была распространена информация о том, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводятся работы по подключению электричества. В результате семья не может приступить к строительству дома.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.В то же время работники Сакской межрайонной прокуратуры приступили к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению сетевой организацией обязанностей в сфере технологического присоединения объектов потребителей к электрическим сетям.В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго". Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупках
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, сакский район, электросети
В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи
В Крыму многодетную семью не подключали к электроснабжению, ведется проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
Уточняется, что в СМИ была распространена информация о том, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводятся работы по подключению электричества. В результате семья не может приступить к строительству дома.
"По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю проводится доследственная проверка", – сообщили в пресс-службе республиканского главка Следкома.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
В то же время работники Сакской межрайонной прокуратуры приступили к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению сетевой организацией обязанностей в сфере технологического присоединения объектов потребителей к электрическим сетям.
"По результатам проведения проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, в том числе судебного характера, направленных на восстановление прав семьи", – добавили в прокуратуре Крыма.
В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго".
Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
Ранее проверка
Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении
по собственному желанию.
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