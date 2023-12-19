https://crimea.ria.ru/20231219/v-krymu-sk-i-prokuratura-proveryat-fakt-narusheniya-prav-mnogodetnoy-semi-1133644503.html

В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи

В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи - РИА Новости Крым, 19.12.2023

В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи

Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T11:17

2023-12-19T11:17

2023-12-19T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Следственный комитет и республиканская прокуратура проверят информацию о нарушении прав многодетной семьи в Сакском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.Уточняется, что в СМИ была распространена информация о том, что в селе Каменоломня на участке, где планируется строительство дома для многодетной семьи, энергоснабжающей организацией в течение длительного времени не проводятся работы по подключению электричества. В результате семья не может приступить к строительству дома.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.В то же время работники Сакской межрайонной прокуратуры приступили к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению сетевой организацией обязанностей в сфере технологического присоединения объектов потребителей к электрическим сетям.В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго". Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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