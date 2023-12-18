https://crimea.ria.ru/20231218/glava-dnr-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-yubileem-1133632525.html

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Жители Донецкой народной республики высоко ценят работу корреспондентов и операторов медиагруппы "Россия сегодня". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T17:23

2023-12-18T17:23

2023-12-18T17:23

международная медиагруппа "россия сегодня"

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

общество

россия

юбилей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Жители Донецкой народной республики высоко ценят работу корреспондентов и операторов медиагруппы "Россия сегодня". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя коллектив с десятилетним юбилеем.Сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий, отметил он, пожелав сотрудникам "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".В международную медиагруппу "Россия сегодня" входят такие русскоязычные информационные ресурсы, как РИА Новости, РИА Новости Крым, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Сотрудники медиагруппы пишут новости на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Накануне медиагруппу "Россия сегодня" поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. Он отметил, что медиагруппа "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире. Свои поздравления также прислали председатель правительства Михаил Мишустин и Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл.Читайте также на РИА Новости Крым:В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппыМатвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеемПатрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

донецкая народная республика (днр)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", денис пушилин, донецкая народная республика (днр), общество, россия, юбилей