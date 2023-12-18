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Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Жители Донецкой народной республики высоко ценят работу корреспондентов и операторов медиагруппы "Россия сегодня". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T17:23
2023-12-18T17:23
международная медиагруппа "россия сегодня"
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
общество
россия
юбилей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Жители Донецкой народной республики высоко ценят работу корреспондентов и операторов медиагруппы "Россия сегодня". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя коллектив с десятилетним юбилеем.Сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий, отметил он, пожелав сотрудникам "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".В международную медиагруппу "Россия сегодня" входят такие русскоязычные информационные ресурсы, как РИА Новости, РИА Новости Крым, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Сотрудники медиагруппы пишут новости на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Накануне медиагруппу "Россия сегодня" поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. Он отметил, что медиагруппа "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире. Свои поздравления также прислали председатель правительства Михаил Мишустин и Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл.Читайте также на РИА Новости Крым:В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппыМатвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеемПатрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
донецкая народная республика (днр)
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
международная медиагруппа "россия сегодня", денис пушилин, донецкая народная республика (днр), общество, россия, юбилей
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

17:23 18.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Жители Донецкой народной республики высоко ценят работу корреспондентов и операторов медиагруппы "Россия сегодня". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя коллектив с десятилетним юбилеем.
"B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – сказал Пушилин.
Сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий, отметил он, пожелав сотрудникам "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".
В международную медиагруппу "Россия сегодня" входят такие русскоязычные информационные ресурсы, как РИА Новости, РИА Новости Крым, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Сотрудники медиагруппы пишут новости на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Накануне медиагруппу "Россия сегодня" поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. Он отметил, что медиагруппа "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире. Свои поздравления также прислали председатель правительства Михаил Мишустин и Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл.
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Международная медиагруппа "Россия сегодня"Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ОбществоРоссияЮбилей
 
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