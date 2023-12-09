https://crimea.ria.ru/20231209/putin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-1133405741.html

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T07:00

2023-12-09T07:00

2023-12-09T07:37

владимир путин (политик)

новости

москва

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, москва, россия, международная медиагруппа "россия сегодня"