https://crimea.ria.ru/20231209/putin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-1133405741.html
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T07:00
2023-12-09T07:00
2023-12-09T07:37
владимир путин (политик)
новости
москва
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
москва
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/08/1133405831_0:0:2643:1982_1920x0_80_0_0_68ca9b65ef2ec13bce6709590c200c70.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, москва, россия, международная медиагруппа "россия сегодня"
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников – известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", – говорится в поздравительной телеграмме.
Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.