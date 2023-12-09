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Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T07:00
2023-12-09T07:37
владимир путин (политик)
новости
москва
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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владимир путин (политик), новости, москва, россия, международная медиагруппа "россия сегодня"

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

07:00 09.12.2023 (обновлено: 07:37 09.12.2023)
 
© Михаил ВоскресенскийПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.

"Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников – известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Владимир Путин (политик)НовостиМоскваРоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
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