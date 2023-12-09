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Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летним юбилеем... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T11:00
2023-12-09T11:13
валентина матвиенко
миа "россия сегодня"
международная медиагруппа "россия сегодня"
совет федерации
россия
новости
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летним юбилеем медиагруппы.Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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валентина матвиенко, миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", совет федерации, россия, новости

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

11:00 09.12.2023 (обновлено: 11:13 09.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время посещения МИА "Россия сегодня"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время посещения МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летним юбилеем медиагруппы.
"Вы достойно продолжаете традиции Совинформбюро, Агентства печати "Новости", "Московского радио", "Голоса России". Делаете это профессионально, оперативно, неукоснительно следуя высоким канонам журналистской этики, максимально используя возможности современных технологий", – говорится в поздравительной телеграмме.
Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".
"За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом, – отметила спикер Совета Федерации. – Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
 
Валентина МатвиенкоМИА "Россия сегодня"Международная медиагруппа "Россия сегодня"Совет ФедерацииРоссияНовости
 
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