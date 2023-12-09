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Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T19:00
2023-12-09T19:00
миа "россия сегодня"
международная медиагруппа "россия сегодня"
патриарх кирилл (владимир гундяев)
православие
религия
общество
новости
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан".Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "неизменно уделяют внимание деятельности Русской Православной Церкви, рассказывают о ее истории и современной жизни, на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://crimea.ria.ru/20231209/rossiya-segodnya-nadezhno-okhranyaet-informatsionnye-granitsy-rossii--kiselev-1133406979.html
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миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", патриарх кирилл (владимир гундяев), православие, религия, общество, новости

Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

19:00 09.12.2023
 
© РИА НовостиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан".
Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "неизменно уделяют внимание деятельности Русской Православной Церкви, рассказывают о ее истории и современной жизни, на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".
Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Генеральный директор Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
08:00
"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев
 
МИА "Россия сегодня"Международная медиагруппа "Россия сегодня"Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ПравославиеРелигияОбществоНовости
 
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