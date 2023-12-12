https://crimea.ria.ru/20231212/v-rossii-segodnya-proshla-premera-pesni-k-yubileyu-mediagruppy-1133467936.html
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы - РИА Новости Крым, 12.12.2023
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T17:31
2023-12-12T17:31
2023-12-12T17:31
миа "россия сегодня"
международная медиагруппа "россия сегодня"
общество
новости
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МОСКВА, 12 дек, - РИА Новости Крым. Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники – корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько и Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: "Для нашей медиагруппы, которая ведет свою генетику от Совинформбюро, самой главной ценностью были и остаются люди, ее сотрудники - вся та огромная команда профессионалов, которые на самых разных уровнях делают единое и очень важное для страны дело: создают новости, в основе которых оперативность и непредвзятость. Этот проект для нас не случаен - в нем заложена та прививка правды и памяти поколений журналистов России, без которых настоящее и будущее страны невозможно".Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнера медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Музыкальная премьера к 10-летию медиагруппы "Россия сегодня"
Музыкальная премьера к 10-летию медиагруппы "Россия сегодня"
2023-12-12T17:31
true
PT3M37S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", общество, новости, видео
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
МОСКВА, 12 дек, - РИА Новости Крым. Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники – корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.
2023-12-12T17:31
true
PT3M37S
МОСКВА, 12 дек, - РИА Новости Крым. Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники – корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.
Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.
Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько и Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.
Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: "Для нашей медиагруппы, которая ведет свою генетику от Совинформбюро, самой главной ценностью были и остаются люди, ее сотрудники - вся та огромная команда профессионалов, которые на самых разных уровнях делают единое и очень важное для страны дело: создают новости, в основе которых оперативность и непредвзятость. Этот проект для нас не случаен - в нем заложена та прививка правды и памяти поколений журналистов России, без которых настоящее и будущее страны невозможно".
Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнера медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.
В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.