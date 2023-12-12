https://crimea.ria.ru/20231212/v-rossii-segodnya-proshla-premera-pesni-k-yubileyu-mediagruppy-1133467936.html

В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы

В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы - РИА Новости Крым, 12.12.2023

В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы

Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T17:31

2023-12-12T17:31

2023-12-12T17:31

миа "россия сегодня"

международная медиагруппа "россия сегодня"

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133469782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_427315ddd6a22cd6decfa1ab50b508a2.jpg

МОСКВА, 12 дек, - РИА Новости Крым. Свой юбилейный год – год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники – корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько и Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: "Для нашей медиагруппы, которая ведет свою генетику от Совинформбюро, самой главной ценностью были и остаются люди, ее сотрудники - вся та огромная команда профессионалов, которые на самых разных уровнях делают единое и очень важное для страны дело: создают новости, в основе которых оперативность и непредвзятость. Этот проект для нас не случаен - в нем заложена та прививка правды и памяти поколений журналистов России, без которых настоящее и будущее страны невозможно".Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнера медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Музыкальная премьера к 10-летию медиагруппы "Россия сегодня" Музыкальная премьера к 10-летию медиагруппы "Россия сегодня" 2023-12-12T17:31 true PT3M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", общество, новости, видео