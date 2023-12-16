https://crimea.ria.ru/20231216/glavnoe-za-den-16-dekabrya-1133602687.html

Главное за день: 16 декабря

Главное за день: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Главное за день: 16 декабря

Армия России отразила массированную атаку беспилотников по объектам на территории Крыма. ВСУ атаковали Курскую область, повреждены дома и ЛЭП. В больнице умер... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T21:44

2023-12-16T21:44

2023-12-16T21:44

главное за день

беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

обстрелы курской области

роман старовойт

вячеслав гладков

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9adeeb40a74995f2cebcde343139b1c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Армия России отразила массированную атаку беспилотников по объектам на территории Крыма. ВСУ атаковали Курскую область, повреждены дома и ЛЭП. В больнице умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области. ВСУ ударили из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине, есть погибшие. На Курском направлении шесть украинских военнослужащих сдались в плен.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России отразила массированную атаку на КрымМассированная атака БПЛА по Крыму отражена средствами ПВО и РЭБ, сообщили в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", – сообщили в оборонном ведомстве.Всего за сутки сбито 49 украинских дронов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка ЛНР, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".Украинцы сдаются в пленНа Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен, сообщил РИА Новости Крым источник в правоохранительных органах.Президент России Владимир Путин накануне озвучил данные, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен.В пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих.ВСУ попытались ударить по Курской областиНад Курской областью в ночь на субботу была отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждения получили дома, ЛЭП и компрессорная станция, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", – написал он в своем Telegram-канале.Как проинформировали в пресс-службе правительства Курской области, Михайловский горно-обогатительный комбинат после падения обломов украинского беспилотника продолжает работать штатно."Михайловский ГОК (горно-обогатительный комбинат – ред.) работает в штатном режиме. Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата", – говорится в Telegram-сообщении.После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы районаУмер в больнице замглавы администрации района, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как ранее сообщалось, ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе: машина с мирными жителями подорвалась на мине, пострадали три человека."Сегодня ночью Игорь Васильевич (замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко – ред.), мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", – написал в своем Telegram-канале Гладков.ВСУ ударили по центру гумпомощиДва мирных жителя, ранены двое в результате удара ВСУ из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Также он отметил, что большинство ракет из залпа сбила ПВО, один HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи.

https://crimea.ria.ru/20231216/provalnye-ataki-vsu-za-sutki-v-zone-svo-kiev-poteryal-esche-630-boevikov-1133597732.html

https://crimea.ria.ru/20231216/1133600701.html

https://crimea.ria.ru/20231216/ukrainskiy-snaryad-popal-v-zhiloy-dom-v-kurskoy-oblasti--est-ranenye-1133602206.html

https://crimea.ria.ru/20231216/razgromlen-sklad-boepripasov-i-sbit-vertolet-armiya-rossii-bet-vraga-1133598104.html

https://crimea.ria.ru/20231216/seriya-vzryvov-v-dnepropetrovskoy-oblasti-v-skladskikh-pomescheniyakh-pozhar-1133594318.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, роман старовойт, вячеслав гладков, владимир сальдо, херсонская область