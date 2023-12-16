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Главное за день: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Главное за день: 16 декабря
Главное за день: 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Главное за день: 16 декабря
Армия России отразила массированную атаку беспилотников по объектам на территории Крыма. ВСУ атаковали Курскую область, повреждены дома и ЛЭП. В больнице умер... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T21:44
2023-12-16T21:44
главное за день
беспилотник (бпла, дрон)
пво
вооруженные силы россии
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
обстрелы курской области
роман старовойт
вячеслав гладков
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Армия России отразила массированную атаку беспилотников по объектам на территории Крыма. ВСУ атаковали Курскую область, повреждены дома и ЛЭП. В больнице умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области. ВСУ ударили из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине, есть погибшие. На Курском направлении шесть украинских военнослужащих сдались в плен.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России отразила массированную атаку на КрымМассированная атака БПЛА по Крыму отражена средствами ПВО и РЭБ, сообщили в Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", – сообщили в оборонном ведомстве.Всего за сутки сбито 49 украинских дронов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка ЛНР, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".Украинцы сдаются в пленНа Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен, сообщил РИА Новости Крым источник в правоохранительных органах.Президент России Владимир Путин накануне озвучил данные, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен.В пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих.ВСУ попытались ударить по Курской областиНад Курской областью в ночь на субботу была отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждения получили дома, ЛЭП и компрессорная станция, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", – написал он в своем Telegram-канале.Как проинформировали в пресс-службе правительства Курской области, Михайловский горно-обогатительный комбинат после падения обломов украинского беспилотника продолжает работать штатно."Михайловский ГОК (горно-обогатительный комбинат – ред.) работает в штатном режиме. Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата", – говорится в Telegram-сообщении.После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы районаУмер в больнице замглавы администрации района, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как ранее сообщалось, ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе: машина с мирными жителями подорвалась на мине, пострадали три человека."Сегодня ночью Игорь Васильевич (замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко – ред.), мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", – написал в своем Telegram-канале Гладков.ВСУ ударили по центру гумпомощиДва мирных жителя, ранены двое в результате удара ВСУ из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Также он отметил, что большинство ракет из залпа сбила ПВО, один HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи.
https://crimea.ria.ru/20231216/provalnye-ataki-vsu-za-sutki-v-zone-svo-kiev-poteryal-esche-630-boevikov-1133597732.html
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https://crimea.ria.ru/20231216/seriya-vzryvov-v-dnepropetrovskoy-oblasti-v-skladskikh-pomescheniyakh-pozhar-1133594318.html
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4.7
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главное за день, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, роман старовойт, вячеслав гладков, владимир сальдо, херсонская область
Главное за день: 16 декабря

Главные события и заявления субботы, 16 декабря

21:44 16.12.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Армия России отразила массированную атаку беспилотников по объектам на территории Крыма. ВСУ атаковали Курскую область, повреждены дома и ЛЭП. В больнице умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области. ВСУ ударили из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине, есть погибшие. На Курском направлении шесть украинских военнослужащих сдались в плен.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Армия России отразила массированную атаку на Крым

Массированная атака БПЛА по Крыму отражена средствами ПВО и РЭБ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", – сообщили в оборонном ведомстве.
Всего за сутки сбито 49 украинских дронов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка ЛНР, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
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15:47
Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков

Украинцы сдаются в плен

На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен, сообщил РИА Новости Крым источник в правоохранительных органах.
Президент России Владимир Путин накануне озвучил данные, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен.
В пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что в течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих.
ВСУ
19:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ

ВСУ попытались ударить по Курской области

Над Курской областью в ночь на субботу была отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждения получили дома, ЛЭП и компрессорная станция, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", – написал он в своем Telegram-канале.
Как проинформировали в пресс-службе правительства Курской области, Михайловский горно-обогатительный комбинат после падения обломов украинского беспилотника продолжает работать штатно.
"Михайловский ГОК (горно-обогатительный комбинат – ред.) работает в штатном режиме. Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата", – говорится в Telegram-сообщении.
Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области
19:01
Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области – есть раненые

После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы района

Умер в больнице замглавы администрации района, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как ранее сообщалось, ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе: машина с мирными жителями подорвалась на мине, пострадали три человека.
"Сегодня ночью Игорь Васильевич (замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко – ред.), мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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ВСУ ударили по центру гумпомощи

Два мирных жителя, ранены двое в результате удара ВСУ из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что большинство ракет из залпа сбила ПВО, один HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи.
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Главное за деньБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВооруженные силы РоссииОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиОбстрелы Курской областиРоман СтаровойтВячеслав ГладковВладимир СальдоХерсонская область
 
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21:44Главное за день: 16 декабря
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19:43Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
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16:02Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага
15:47Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков
15:16Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
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