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На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен
На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен - РИА Новости Крым, 16.12.2023
На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен
На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен. В настоящее время они находятся на территории Российской Федерации, идут проверочные... РИА Новости Крым, 16.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен. В настоящее время они находятся на территории Российской Федерации, идут проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости Крым источник в правоохранительных органах.Президент России Владимир Путин накануне озвучил данные, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен
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РИА Новости Крым
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курск, новости
На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен

На Курском направлении шесть украинских военнослужащих сдались в плен

09:47 16.12.2023 (обновлено: 09:50 16.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен. В настоящее время они находятся на территории Российской Федерации, идут проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости Крым источник в правоохранительных органах.
Президент России Владимир Путин накануне озвучил данные, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен
 
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