https://crimea.ria.ru/20231216/na-kurskom-napravlenii-shest-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-sdalis-v-plen-1133592564.html

На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен

На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен - РИА Новости Крым, 16.12.2023

На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен

На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен. В настоящее время они находятся на территории Российской Федерации, идут проверочные... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T09:47

2023-12-16T09:47

2023-12-16T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен. В настоящее время они находятся на территории Российской Федерации, идут проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости Крым источник в правоохранительных органах.Президент России Владимир Путин накануне озвучил данные, что украинские военные стали активнее сдаваться в плен

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, новости