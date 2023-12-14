https://crimea.ria.ru/20231214/v-tsentre-sevastopole-oborvalas-kontaktnaya-set--dvizhenie-zatrudneno-1133551862.html

В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено

В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено

В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено автомобильное движение в районе площади Ушакова. Об этом жителей и гостей городе предупреждают сотрудники... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T15:19

2023-12-14T15:19

2023-12-14T15:26

ситуация на дорогах крыма

севастополь

транспорт

севэлектроавтотранс

новости крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено автомобильное движение в районе площади Ушакова. Об этом жителей и гостей городе предупреждают сотрудники ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".Также уточняется, что специалисты госпредприятия "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" пытаются восстановить работу наземного электрического транспорта. Неполадки обещают устранить в самое ближайшее время.Как ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, маршрутную сеть в Севастополе обновят и уравняют стоимость городских и пригородных поездок.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняютПаромы в Керченском проливе вышли на линиюДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровняхКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, севэлектроавтотранс, новости крыма, логистика