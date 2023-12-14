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В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено
В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено
В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено автомобильное движение в районе площади Ушакова. Об этом жителей и гостей городе предупреждают сотрудники... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:19
2023-12-14T15:19
2023-12-14T15:26
ситуация на дорогах крыма
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено автомобильное движение в районе площади Ушакова. Об этом жителей и гостей городе предупреждают сотрудники ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".Также уточняется, что специалисты госпредприятия "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" пытаются восстановить работу наземного электрического транспорта. Неполадки обещают устранить в самое ближайшее время.Как ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, маршрутную сеть в Севастополе обновят и уравняют стоимость городских и пригородных поездок.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняютПаромы в Керченском проливе вышли на линиюДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровняхКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
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севастополь, транспорт, севэлектроавтотранс, новости крыма, логистика
В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено
В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено движение в районе пл. Ушакова
15:19 14.12.2023 (обновлено: 15:26 14.12.2023)