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В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено
В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено
В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено автомобильное движение в районе площади Ушакова. Об этом жителей и гостей городе предупреждают сотрудники... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:19
2023-12-14T15:26
ситуация на дорогах крыма
севастополь
транспорт
севэлектроавтотранс
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено автомобильное движение в районе площади Ушакова. Об этом жителей и гостей городе предупреждают сотрудники ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".Также уточняется, что специалисты госпредприятия "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" пытаются восстановить работу наземного электрического транспорта. Неполадки обещают устранить в самое ближайшее время.Как ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, маршрутную сеть в Севастополе обновят и уравняют стоимость городских и пригородных поездок.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняютПаромы в Керченском проливе вышли на линиюДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровняхКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, севэлектроавтотранс, новости крыма, логистика
В центре Севастополе оборвалась контактная сеть – движение затруднено

В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено движение в районе пл. Ушакова

15:19 14.12.2023 (обновлено: 15:26 14.12.2023)
 
© Транспорт СевастополяНа площади Ушакова в Севастополе обрыв контактной сети
На площади Ушакова в Севастополе обрыв контактной сети
© Транспорт Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за обрыва контактной сети затруднено автомобильное движение в районе площади Ушакова. Об этом жителей и гостей городе предупреждают сотрудники ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Затруднено движение в районе пл. Ушакова из-за обрыва контактной сети", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© "Яндекс.Пробки"В центре Севастополя затруднено движение транспорта
В центре Севастополя затруднено движение транспорта
© "Яндекс.Пробки"
В центре Севастополя затруднено движение транспорта
Также уточняется, что специалисты госпредприятия "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" пытаются восстановить работу наземного электрического транспорта. Неполадки обещают устранить в самое ближайшее время.
Как ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, маршрутную сеть в Севастополе обновят и уравняют стоимость городских и пригородных поездок.
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