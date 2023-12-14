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Паромы в Керченском проливе вышли на линию - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Паромы в Керченском проливе вышли на линию
Паромы в Керченском проливе вышли на линию - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Паромы в Керченском проливе вышли на линию
Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за сильного тумана, возобновлена. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
2023-12-14T11:30
2023-12-14T12:46
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс крыма
николай лукашенко
транспорт
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В четверг утром Керченская паромная переправа была временно приостановлена из-за густого тумана, опустившегося в регионе. В Росморречфлоте сообщали о действии двух штормовых предупреждений в проливе - из-за тумана и усиления ветра до 12-17 метров в секунду. За минувшие сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала работы переправы перевезено 406 114 пассажиров и 232 971 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 6 796 рейсов.По прогнозам синоптиков, в четверг в Крыму существенных осадков не ожидается. Однако ночью и в утренние часы возможен туман.Сейчас переправа перевозит грузовики с товарами первой необходимости. Другие транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили могут проехать по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиС 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрутОбстановка у Крымского моста утром в четверг
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, морской транспорт, логистика, новости крыма, инфографика
Паромы в Керченском проливе вышли на линию

Керченская паромная переправа возобновила работу

11:30 14.12.2023 (обновлено: 12:46 14.12.2023)
 
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Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за сильного тумана, возобновлена. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Обстановка на Керченской паромной переправе 14 декабря 2023
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
В четверг утром Керченская паромная переправа была временно приостановлена из-за густого тумана, опустившегося в регионе. В Росморречфлоте сообщали о действии двух штормовых предупреждений в проливе - из-за тумана и усиления ветра до 12-17 метров в секунду. За минувшие сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала работы переправы перевезено 406 114 пассажиров и 232 971 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 6 796 рейсов.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Крыму существенных осадков не ожидается. Однако ночью и в утренние часы возможен туман.
Сейчас переправа перевозит грузовики с товарами первой необходимости. Другие транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковые автомобили могут проехать по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.
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