https://crimea.ria.ru/20231214/tuman-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1133446020.html

Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг

Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T00:01

2023-12-14T00:01

2023-12-14T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +10, днем от +8 до +14 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231213/vodopad-uchan-su-otkryli-posle-obvala-1133504137.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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