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Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T00:01
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крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +10, днем от +8 до +14 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231213/vodopad-uchan-su-otkryli-posle-obvala-1133504137.html
симферополь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг без существенных осадков, местами туман

00:01 14.12.2023
 
© РИА Новости КрымТрасса Симферополь -Алушта, подъем на перевал
Трасса Симферополь -Алушта, подъем на перевал - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный умеренный, в некоторых районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +10…+15 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +10, днем от +8 до +14 градусов.
Водопад Учан-Су в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 09:53
Водопад Учан-Су открыли после обвала
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 декабря
22:54Главное за день: 13 декабря
22:12Главные новости Крыма: 13 декабря
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