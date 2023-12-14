https://crimea.ria.ru/20231214/tuman-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1133446020.html
Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T00:01
2023-12-14T00:01
2023-12-14T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125557596_0:654:960:1194_1920x0_80_0_0_219baa429d9bfa089dc4d44aceb10111.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +10, днем от +8 до +14 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231213/vodopad-uchan-su-otkryli-posle-obvala-1133504137.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125557596_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_e77af6eb678203f329832e49521240d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг без существенных осадков, местами туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер южный умеренный, в некоторых районах порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +10…+15 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +10, днем от +8 до +14 градусов.