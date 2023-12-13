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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 13.12.2023
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе в среду утром приостановили работу морского общественного транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T08:38
2023-12-13T08:38
2023-12-13T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду утром приостановили работу морского общественного транспорта. Об этом сообщили в дептрансе города.При этом причина остановки морского сообщения не указывается. В среду в Севастополе осадков не ожидается, скорость ветра не превысит 10 м/с. В Севастополе между Южной и Северной стороной города через бухту курсируют пассажирско-автомобильный паром и катера. О приостановке движения в связи с погодными условиями или учениями военных власти предупреждают заранее.Паром вышел на линию после мощного урагана 9 декабря. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейПаромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспортаВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, крымская погода, общество, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд
Движение морского транспорта в Севастополе приостановлено
08:38 13.12.2023 (обновлено: 08:47 13.12.2023)