https://crimea.ria.ru/20231211/perechen-spetspitaniya-dlya-detey-invalidov-rasshirili-na-vosem-pozitsiy-1133454958.html

Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций

Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций

Питание для детей, страдающих муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, добавили в список продуктов лечебного питания. Соответствующее... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T18:22

2023-12-11T18:22

2023-12-11T18:22

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Питание для детей, страдающих муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, добавили в список продуктов лечебного питания. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Как уточнили в ведомстве, продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, необходимые детям с редкими заболеваниями. Такие продукты закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача."Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах", – подчеркнул на совещании с вице-премьерами Мишустин.Перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство. С 2023 года изменения в перечень можно вносить дважды в год в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжелыми заболеваниямиПо словам исполнительного директора Крымского детского хосписа Анны Рыжковой, присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на выезд патронажной бригады, в которой работают педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог. Кроме того в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"ПРОродителей": как семьям с паллиативными детьми получить помощь онлайнНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатПравительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, михаил мишустин, минздрав рф, здравоохранение в россии, новости, инвалидность, питание, здоровье