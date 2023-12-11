https://crimea.ria.ru/20231211/perechen-spetspitaniya-dlya-detey-invalidov-rasshirili-na-vosem-pozitsiy-1133454958.html
Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций
Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций
Питание для детей, страдающих муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, добавили в список продуктов лечебного питания. Соответствующее... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T18:22
2023-12-11T18:22
2023-12-11T18:22
дети
михаил мишустин
минздрав рф
здравоохранение в россии
новости
инвалидность
питание
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133454843_0:40:1600:940_1920x0_80_0_0_31d6f97d68a8a0a97564d15824bd8851.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Питание для детей, страдающих муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, добавили в список продуктов лечебного питания. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Как уточнили в ведомстве, продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, необходимые детям с редкими заболеваниями. Такие продукты закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача."Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах", – подчеркнул на совещании с вице-премьерами Мишустин.Перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство. С 2023 года изменения в перечень можно вносить дважды в год в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжелыми заболеваниямиПо словам исполнительного директора Крымского детского хосписа Анны Рыжковой, присвоение паллиативного статуса тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на выезд патронажной бригады, в которой работают педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог. Кроме того в Крыму родители тяжело больных детей смогут круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"ПРОродителей": как семьям с паллиативными детьми получить помощь онлайнНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатПравительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133454843_219:0:1600:1036_1920x0_80_0_0_6c6c28e5e3bcf8615c29aa21610d3eaf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, михаил мишустин, минздрав рф, здравоохранение в россии, новости, инвалидность, питание, здоровье
Перечень спецпитания для детей-инвалидов расширили на восемь позиций
Правительство расширило перечень лечебного питания для детей-инвалидов на восемь позиций
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Питание для детей, страдающих муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, добавили в список продуктов лечебного питания. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
"С 2024 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширится на восемь позиций. В него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот, – говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ. – Всего в обновленном перечне 111 наименований".
Как уточнили в ведомстве, продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, необходимые детям с редкими заболеваниями. Такие продукты закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
"Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах", – подчеркнул на совещании с вице-премьерами Мишустин.
Перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство. С 2023 года изменения в перечень можно вносить дважды в год в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжелыми заболеваниями
По словам исполнительного директора Крымского детского хосписа Анны Рыжковой, присвоение паллиативного статуса
тяжелобольному ребенку дает возможность семье рассчитывать на получение бесплатных медицинских расходных материалов, а также на выезд патронажной бригады, в которой работают педиатр и врач анестезиолог-реаниматолог. Кроме того в Крыму родители тяжело больных детей смогут
круглосуточно в режиме онлайн получать помощь психологов, реаниматологов, соцработников и других специалистов.
Читайте также на РИА Новости Крым: