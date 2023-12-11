https://crimea.ria.ru/20231211/glavnye-novosti-kryma-11-dekabrya-1133475131.html

Главные новости Крыма: 11 декабря

Главные новости Крыма: 11 декабря - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Главные новости Крыма: 11 декабря

ФСБ раскрыла в Крыму сеть агентов украинских спецслужб. За прошедший год в ведомстве предотвратили 14 диверсий на объектах полуострова. В Ялте после сильных... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T22:17

2023-12-11T22:17

2023-12-11T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 дек – РИА Новости Крым. ФСБ раскрыла в Крыму сеть агентов украинских спецслужб. За прошедший год в ведомстве предотвратили 14 диверсий на объектах полуострова. В Ялте после сильных дождей рухнула подпорная стена – повреждена теплотрасса. В Крыму резко увеличилось количество заболевших COVID-19. В Джанкое подрядчик заплатит 11 миллионов за недостроенные ФАПы. В Севастополе за прошедший 2023 год отремонтировали более 200 дорог и мостов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму разгромили украинскую агентурную сетьВ 2023 году на территории Республики Крым удалось раскрыть созданную под контролем Запада агентурную сеть украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. Об этом сообщили в ФСБ.По информации ведомства, диверсионно-террористические акты должны были быть совершены в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.В ходе спецоперации были установлены кураторы агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ. Фигуранты дела были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД России по Крыму и крымского УФСБ России, все они дают признательные показания.За год сотрудникам удалось предотвратить 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях.В Ялте после сильных дождей обвалилась подпорная стенаКак сообщила глава администрации города Янина Павленко, в результате обвала на улице Ломоносова повреждена теплотрасса."Ночью в районе улицы Ломоносова произошел обвал подпорной стены. Повреждена теплотрасса, без тепла два дома - 34 абонента. Службы реагирования на месте", - написала мэр в своем Telegram-канале.Кроме того, по ее словам, в выходные днем произошел оползень в Алупке, в регионе работают специалисты противооползневого управления.В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура, которая инициировала проверку.В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла более чем в два раза – на 133 процента, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска – пожилым крымчанам и людям с хроническими заболеваниями - рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.Подрядчик из Джанкоя заплатит 11 миллионов за недостроенные ФАПыВ Джанкойском районе подрядчик не успел достроить в срок фельдшерско-акушерские пункты в пяти селах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. За срыв сроков строительства он штрафован на 11,3 млн рублей.По данным надзорного ведомства, госконтракт на возведение модульных ФАПов в Яснополянском, Соленом Озере, Ковыльном и Медведевке был заключен Джанкойской центральной районной больницей. Работы должны были завершиться в апреле, однако подрядчик не выполнил условий договора.В Севастополе за год отремонтировали больше 200 дорог и мостовПо данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, за год в городе отремонтировали почти 100 километров дорог."Всего в этом году наши дорожные службы отремонтировали 228 объектов — дороги и мосты – общей протяженностью 97,7 километров", – написал в Telegram-канале Развожаев.В связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" городу было дополнительно выделено еще 600 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 километров.

https://crimea.ria.ru/20231211/vse-konfessii-splotilis-v-krymu-otmetili-den-pamyati-zhertv-natsizma-1133472727.html

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https://crimea.ria.ru/20231211/stolb-chernogo-dyma-v-feodosii---pozhar-vspykhnul-na-territorii-zavoda-1133457902.html

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