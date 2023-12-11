https://crimea.ria.ru/20231211/glavnoe-za-den-11-dekabrya-1133475451.html

Главное за день: 11 декабря

Главное за день: 11 декабря - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Главное за день: 11 декабря

Путин похвалил новые стратегические подводные атомоходы "Император Александр III" и "Красноярск". Зеленский в Аргентине встретился с премьером Венгрии Виктором... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T22:57

2023-12-11T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Путин похвалил новые стратегические подводные атомоходы "Император Александр III" и "Красноярск". Зеленский в Аргентине встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом. В зоне СВО уничтожили два оружейных склада украинской армии и отбили 27 атак ВСУ. В Подмосковье за взяточничество задержаны 11 членов ОПГ. В России запретили экспорт пшеницы твердых сортов вплоть до нового урожая.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин оценил новые атомные подводные крейсерыПрезидент России Владимир Путин высоко оценил новые российские атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск". Об этом он сказал после церемонии подъема военно-морских флагов в Северодвинске.Он напомнил, что "Император Александр III" – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" – четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень". Присваивать подводным ракетоносцам класса "Борей" названия в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей стало уже традицией, отметил Владимир Путин.О чем говорили Зеленский и Орбан в АргентинеЛидер киевского режима Владимир Зеленский поехал в Аргентину не на инаугурацию ее нового президента, а ради встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он рассчитывал убедить его поддержать вступление Украины в ЕС, уверен политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его мнению, этот разговор ни к чему не приведет, позиция Венгрии останется неизменной.В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"В новой версии вакцины обновлен антигенный состав, сообщили в пресс-службе Минздрава. Сейчас в лабораториях Росздравнадзора завершается процедура госконтроля качества первых серий препарата. Уже зарегистрированную вакцину выведут в гражданский оборот, и это позволит дать старт поставкам по заказам регионов.Армия России за сутки отразила 27 атак ВСУВ Херсонской области уничтожены два украинских склада вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах. Об этом сообщает Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах", - говорится в сообщении.Всего за прошедшие сутки на всех направлениях было отражено 27 атак противника, уничтожено более пятисот боевиков. Активные боевые действия происходили в районе сел Вербовое и Работино Запорожской области, российские войска на этом направлении уничтожили около 45 военнослужащих, несколько единиц техники и РЛС американского производства.Украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химикатовПартия отравляющих веществ была закуплена Украиной в Германии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в операции задействована украинская компания "Реалаб" - импортер химических реагентов и прекурсоров, которая осенью этого года закупила в Германии партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании Honeywell Research Chemicals.Задержана банда взяточников, гревших руки на трудоустройстве мигрантовОдиннадцать человек, трое из которых чиновники, задержаны в Подмосковье по подозрению во взяточничестве, совершенном в составе организованной группы, сообщает Следком России. Двое из них работали консультантами отдела при министерстве социального развития Московской области и один - консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона."В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.В России запретили экспорт твердых сортов пшеницыВ России до 31 мая 2024 года запретили экспорт твердых сортов пшеницы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Эмбарго введено с целью стабилизировать цены на продукты, которые производят из твердой пшеницы.Исключение составляет вывоз продовольствия в страны ЕАЭС, Абхазию и Осетию, а также гуманитарная помощь странам Африки.

https://crimea.ria.ru/20231211/derzhatsya-netu-bolshe-sil-vsu-vyvodyat-shturmovikov-iz-avdeevki-1133471051.html

https://crimea.ria.ru/20231211/signal-putina-chto-rossiyskiy-lider-dal-ponyat-netanyakhu-1133470800.html

https://crimea.ria.ru/20231211/khamstvo-i-nesbyvshiesya-obeschaniya-nazvany-prichiny-zameny-zelenskogo-1133453056.html

https://crimea.ria.ru/20231211/v-krymu-razgromlena-set-agentov-ukrainskikh-spetssluzhb-1133447955.html

https://crimea.ria.ru/20231211/glavnye-novosti-kryma-11-dekabrya-1133475131.html

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