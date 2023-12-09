https://crimea.ria.ru/20231209/krymskiy-most-svoboden-dlya-proezda-1133424186.html

Крымский мост свободен для проезда

Крымский мост свободен для проезда - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Крымский мост свободен для проезда

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста к вечеру субботу снова свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T19:14

2023-12-09T19:14

2023-12-09T19:14

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста к вечеру субботу снова свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на досмотр у мостового перехода начала расти с обеда. В 14:00 проезда ожидали 62 автомобиля из Керчи, а в 16:00 уже 122 машины. С утра проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Движение по Крымскому мосту возможно только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

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керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма