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Крымский мост свободен для проезда
Крымский мост свободен для проезда - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Крымский мост свободен для проезда
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста к вечеру субботу снова свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T19:14
2023-12-09T19:14
2023-12-09T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста к вечеру субботу снова свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на досмотр у мостового перехода начала расти с обеда. В 14:00 проезда ожидали 62 автомобиля из Керчи, а в 16:00 уже 122 машины. С утра проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Движение по Крымскому мосту возможно только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Крымский мост свободен для проезда
Вечером в субботу проезд по Крымском мосту свободен с обеих сторон