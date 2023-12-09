https://crimea.ria.ru/20231209/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1133417688.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 09.12.2023

У Крымского моста выросла очередь

Днем в субботу у Крымского моста начала скапливаться очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T14:17

2023-12-09T14:17

2023-12-09T14:17

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Днем в субботу у Крымского моста начала скапливаться очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом проезд со стороны Краснодарского края свободен.С утра проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен. Движение по Крымскому мосту возможно только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма