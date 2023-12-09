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Крымский мост: обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: обстановка к утру субботы
Крымский мост: обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Крымский мост: обстановка к утру субботы
В субботу утром проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T09:22
2023-12-09T09:23
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В субботу утром проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: обстановка к утру субботы

Проезд по Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани

09:22 09.12.2023 (обновлено: 09:23 09.12.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В субботу утром проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 09:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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