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Больше ста машин ждут проезда по Крымскому мосту
Больше ста машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Больше ста машин ждут проезда по Крымскому мосту
К вечеру очередь у Крымского моста продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T16:26
2023-12-09T16:26
2023-12-09T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. К вечеру очередь у Крымского моста продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."К 16:00 в очереди со стороны Керчи находится 122 транспортных средства", - говорится в сообщении.При этом проезд со стороны Тамани остается свободным.Очередь на досмотр у мостового перехода начала расти с обеда. В 14:00 проезда ожидали 62 автомобиля из Керчи. С утра проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Движение по Крымскому мосту возможно только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Больше ста машин ждут проезда по Крымскому мосту
В очереди у Крымского моста ожидают 122 машины со стороны Керчи