https://crimea.ria.ru/20231208/za-nezakonnyy-vylov-v-donuzlave-osuzhdeny-dvoe-krymchan-1133402106.html

За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан

За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан - РИА Новости Крым, 08.12.2023

За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан

Двое жителей Черноморского района Крыма получили по два года тюрьмы за незаконный вылов креветки, краба и других биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T21:43

2023-12-08T21:43

2023-12-08T20:40

черноморский район

прокуратура республики крым

новости крыма

донузлав

суд

приговор

браконьерство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Двое жителей Черноморского района Крыма получили по два года тюрьмы за незаконный вылов креветки, краба и других биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В ходе рассмотрения дела по существу было установлено, что в июне текущего года осужденные при помощи ловушки "Вентерь" занимались ловом морских обитателей в акватории озера Донузлав. В ведомстве отметили, что озеро является местом нереста морских биоресурсов.Осужденные признали вину в полном объеме, а также добровольно возместили причиненный ущерб.В Крыму бригадиру рыбопромысловой бригады предъявили обвинение в незаконном вылове центнера селедки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуКрымчанина наказали за незаконно убитого оленя

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, прокуратура республики крым, новости крыма, донузлав, суд, приговор, браконьерство