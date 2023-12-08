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За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан
За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан - РИА Новости Крым, 08.12.2023
За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан
Двое жителей Черноморского района Крыма получили по два года тюрьмы за незаконный вылов креветки, краба и других биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T21:43
2023-12-08T21:43
2023-12-08T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Двое жителей Черноморского района Крыма получили по два года тюрьмы за незаконный вылов креветки, краба и других биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В ходе рассмотрения дела по существу было установлено, что в июне текущего года осужденные при помощи ловушки "Вентерь" занимались ловом морских обитателей в акватории озера Донузлав. В ведомстве отметили, что озеро является местом нереста морских биоресурсов.Осужденные признали вину в полном объеме, а также добровольно возместили причиненный ущерб.В Крыму бригадиру рыбопромысловой бригады предъявили обвинение в незаконном вылове центнера селедки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуКрымчанина наказали за незаконно убитого оленя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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черноморский район, прокуратура республики крым, новости крыма, донузлав, суд, приговор, браконьерство
За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан
Два крымчанина получили срок за незаконный вылов креветки и краба – прокуратура