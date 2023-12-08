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За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан
За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан - РИА Новости Крым, 08.12.2023
За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан
Двое жителей Черноморского района Крыма получили по два года тюрьмы за незаконный вылов креветки, краба и других биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T21:43
2023-12-08T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Двое жителей Черноморского района Крыма получили по два года тюрьмы за незаконный вылов креветки, краба и других биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В ходе рассмотрения дела по существу было установлено, что в июне текущего года осужденные при помощи ловушки "Вентерь" занимались ловом морских обитателей в акватории озера Донузлав. В ведомстве отметили, что озеро является местом нереста морских биоресурсов.Осужденные признали вину в полном объеме, а также добровольно возместили причиненный ущерб.В Крыму бригадиру рыбопромысловой бригады предъявили обвинение в незаконном вылове центнера селедки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуКрымчанина наказали за незаконно убитого оленя
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черноморский район, прокуратура республики крым, новости крыма, донузлав, суд, приговор, браконьерство
За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан

Два крымчанина получили срок за незаконный вылов креветки и краба – прокуратура

21:43 08.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевЗакат Донузлав
Закат Донузлав - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Двое жителей Черноморского района Крыма получили по два года тюрьмы за незаконный вылов креветки, краба и других биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В ходе рассмотрения дела по существу было установлено, что в июне текущего года осужденные при помощи ловушки "Вентерь" занимались ловом морских обитателей в акватории озера Донузлав. В ведомстве отметили, что озеро является местом нереста морских биоресурсов.
"Незаконная добыча креветки черноморской травяной, бычка травяника, атерины черноморской, глазчатого губана и травяного краба причинили ущерб в размере более 270 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Осужденные признали вину в полном объеме, а также добровольно возместили причиненный ущерб.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновных к двух годам лишения свободы условно с испытательными сроками на 1 год 6 месяцев каждого", – уточнили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.
В Крыму бригадиру рыбопромысловой бригады предъявили обвинение в незаконном вылове центнера селедки.
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Черноморский районПрокуратура Республики КрымНовости КрымаДонузлавСудПриговорБраконьерство
 
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