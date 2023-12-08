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Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд
Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд
Временное ограничение движения по улице Павленко в Симферополе запланировано на 9 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T18:27
2023-12-08T18:27
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Временное ограничение движения по улице Павленко в Симферополе запланировано на 9 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.На указанном участке также будет запрещена парковка автомобилей. Водителей просят распланировать передвижения по крымской столице с учетом этой информации.Служба автомобильных дорог Крыма сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта в районе села Морского на трассе Алушта – Судак. Ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда. Читайте также на РИА Новости Крым:Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – АксеновОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 годуВосстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, крым, транспорт, автомобиль
Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд

Временное ограничение движения по улице Павленко введут в Симферополе – мэрия

18:27 08.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Временное ограничение движения по улице Павленко в Симферополе запланировано на 9 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.

"Проезд по улице Павленко на участке от Т-образного перекрестка с улицы Александра Невского до парка имени Юрия Гагарина будет ограничен с 6 до 11 часов утра 9 декабря", – сказано в сообщении столичной мэрии.

На указанном участке также будет запрещена парковка автомобилей. Водителей просят распланировать передвижения по крымской столице с учетом этой информации.
Служба автомобильных дорог Крыма сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта в районе села Морского на трассе Алушта – Судак. Ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.
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