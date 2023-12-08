https://crimea.ria.ru/20231208/ogranichenie-dvizheniya-v-simferopole-na-vykhodnykh--gde-zakroyut-proezd-1133345611.html

Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд

Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд

Временное ограничение движения по улице Павленко в Симферополе запланировано на 9 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T18:27

2023-12-08T18:27

2023-12-08T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Временное ограничение движения по улице Павленко в Симферополе запланировано на 9 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.На указанном участке также будет запрещена парковка автомобилей. Водителей просят распланировать передвижения по крымской столице с учетом этой информации.Служба автомобильных дорог Крыма сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта в районе села Морского на трассе Алушта – Судак. Ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда. Читайте также на РИА Новости Крым:Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – АксеновОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 годуВосстановление подтопленной Нимфейской дороги в Керчи обойдется в 67 млн

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2023

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