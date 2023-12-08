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Композицию "Герои Керчи" открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Композицию "Герои Керчи" открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах
Композицию "Герои Керчи" открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Композицию "Герои Керчи" открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах
Композицию "Герои Керчи" с портретами керчан, которые погибли в ходе специальной военной операции, открыли в сквере Афганцев. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T17:16
2023-12-08T17:16
керчь
память
утраты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Композицию "Герои Керчи" с портретами керчан, которые погибли в ходе специальной военной операции, открыли в сквере Афганцев. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Композицию "Герои Керчи" открыли сегодня в сквере Афганцев. В память о земляках, отдавших жизни за страну и мир в ней, мы установили стенд с портретами ребят, – написал в Telegram-канале Брусаков. – Почтили минутой молчания тех, кто в трудную минуту встал на защиту России, до конца исполнил свой воинский долг, кого уже нет с нами".Композицию расположили в центре Керчи и теперь как горожане, так и гости города, смогут остановиться и задуматься о своей роли для семьи и страны."Осмыслить, ценой чего мы можем продолжать жить. Наша задача - беречь Родину, помня о подвигах этих ребят", – подчеркнул Брусаков.В ходе церемонии вручения "Золотых Звезд" Героя России участникам СВО по случаю Дня Героев Отечества президент России Владимир Путин заявил, что российские военные полностью развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники и артиллерийских установок."Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", – сказал президент.Среди награжденных старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииВ Севастополе появится Сквер героев спецоперацииРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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керчь, память, утраты, новости крыма
Композицию "Герои Керчи" открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах

В Керчи ко Дню героев Отечества открыли композицию в память погибших в зоне СВО керчанах

17:16 08.12.2023
 
© Telegram Святослав БрусаковКомпозицию "Герои Керчи" открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах
Композицию Герои Керчи открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах
© Telegram Святослав Брусаков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Композицию "Герои Керчи" с портретами керчан, которые погибли в ходе специальной военной операции, открыли в сквере Афганцев. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Композицию "Герои Керчи" открыли сегодня в сквере Афганцев. В память о земляках, отдавших жизни за страну и мир в ней, мы установили стенд с портретами ребят, – написал в Telegram-канале Брусаков. – Почтили минутой молчания тех, кто в трудную минуту встал на защиту России, до конца исполнил свой воинский долг, кого уже нет с нами".
Композицию расположили в центре Керчи и теперь как горожане, так и гости города, смогут остановиться и задуматься о своей роли для семьи и страны.
"Осмыслить, ценой чего мы можем продолжать жить. Наша задача - беречь Родину, помня о подвигах этих ребят", – подчеркнул Брусаков.
В ходе церемонии вручения "Золотых Звезд" Героя России участникам СВО по случаю Дня Героев Отечества президент России Владимир Путин заявил, что российские военные полностью развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники и артиллерийских установок.
"Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", – сказал президент.
Среди награжденных старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.
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