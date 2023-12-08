https://crimea.ria.ru/20231208/glavnoe-za-den-8-dekabrya-1133407511.html

Главное за день: 8 декабря

Главное за день: 8 декабря - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Главное за день: 8 декабря

Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Участников СВО наградили "Золотыми Звездами" Героя России по случаю Дня Героев... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T23:02

2023-12-08T23:02

2023-12-08T23:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Участников СВО наградили "Золотыми Звездами" Героя России по случаю Дня Героев Отечества. Вице-премьер Украины Стефанишина отрицает существование русских в стране. Германия выделила рекордно маленький пакет военной помощи Украине. ВСУ лишились тысяч боевиков, пяти самолетов и вертолета за неделю боевО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срокПрезидент России Владимир Путин сообщил председателю Народного совета Донецкой народной республики, участнику специальной военной операции Артему Жоге о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Глава государства рассказал о своих планах по завершении церемонии вручения "Золотых Звезд" Героя России участникам СВО в Кремле в ходе неформального общения с награжденными.Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поддержали решение российского лидера Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.Участников СВО наградили "Золотыми Звездами" Героя России по случаю Дня Героев ОтечестваПрезидент России Владимир Путин вручил "Золотых Звезд" Героя России участникам СВО по случаю Дня Героев Отечества. Глава государства отметил, что награжденные – уроженцы самых разных регионов нашей страны, от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и "все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину"."Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры – среди них совсем молодые люди – собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", – сказал Путин.Российский лидер подчеркнул, что участвующие в СВО солдаты и офицеры "обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества". Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна.Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствахНа Украине нет "русского национального нацменьшинства". Такое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя вопрос журналиста о том, почему в новом украинском законе о нацменьшинствах не учтены интересы русских граждан страны."На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", – цитирует Стефанишину РИА Новости.Сегодня, 8 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах".Германия выделила рекордно маленький пакет военной помощи УкраинеОбъем нового пакета военной помощи, выделенного для ВСУ правительством Германии, свидетельствует о том, что европейские государства больше не видят смысла спонсировать Украину. Согласно новой редакции документа, Украине было дополнительно предоставлено 250 снарядов и 11 беспилотников, 70 автоматических гранатометов MGW, шесть патрульных машин, восемь грузовиков, 100 000 аптечек и другие медицинские препараты."Для понимания ничтожности этого количества. Летом во время так называемого контрнаступления украинская армия затрачивала порядка 240 тысяч выстрелов в месяц, что соответствует, если вы разделите 240 на 30, примерно 8 000 выстрелов в день. И, соответственно, то, что выделено сейчас – это ни о чем", – прокомментировал объем предоставляемой киевском режиму военной помощи военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Минобороны РФ о ходе СВО за неделюРоссийские средства ПВО за прошедшую неделю сбили пять украинских самолетов, в том числе три МиГ-29, и один вертолет. Также были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотника."Российские военные за прошедшую неделю отразили 52 атаки противника в зоне специальной военной операции, уничтожены около 5 тысяч боевиков и более 200 единиц техники, в том числе шесть танков", – добавили в Минобороны РФ.Кроме того, за неделю были нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по местам хранения снарядов, топлива и военной техники, а также пунктам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

https://crimea.ria.ru/20231208/vybory-prezidenta-rossii-proydut-v-techenie-trekh-dney-1133388940.html

https://crimea.ria.ru/20231208/novyy-ekonomicheskiy-mir-pochemu-eto-bylo-neizbezhno-i-chem-zakonchitsya-1133396618.html

https://crimea.ria.ru/20231208/pochemu-bayden-shantazhiruet-kongress-ukrainoy---medvedev--1133386756.html

https://crimea.ria.ru/20231208/ocherednoy-plokhoy-signal-dlya-kieva-politolog-o-reshenii-baydena-po-nato-1133387515.html

https://crimea.ria.ru/20231208/glavnye-novosti-kryma-8-dekabrya-1133407148.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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