https://crimea.ria.ru/20231207/podozreval-v-podderzhke-rossii-boevik-rasstrelyal-mirnykh-zhiteley-mariupolya-1133380514.html

Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя

Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя

К 24 годам заключения приговорен боевик ВСУ за жестокое обращение с гражданским населением и убийство мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T22:12

2023-12-07T22:12

2023-12-07T22:12

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. К 24 годам заключения приговорен боевик ВСУ за жестокое обращение с гражданским населением и убийство мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Отмечается, что техник роты огневой поддержки 501-го отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины с марта по апрель 2022 года находился на боевой позиции на территории завода им. Ильича в Мариуполе.Позже боевик расстрелял еще одного мирного жителя, подозревая его лояльность к российским силам.Бывший украинский военный признал свою вину. Суд приговорил его 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.Ранее боевик ВСУ был осужден за расстрел мирного жителя из-за того, что мужчина, по его мнению, неправильно произнес слово "хлеб" на украинском языке.Читайте также на РИА Новости Крым:Командир взвода ВСУ осужден за убийство мирных жителей и военнопленногоПожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей МариуполяЗаминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), мариуполь, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), приговор, закон и право, новости