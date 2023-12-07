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Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя
Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя
К 24 годам заключения приговорен боевик ВСУ за жестокое обращение с гражданским населением и убийство мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T22:12
2023-12-07T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. К 24 годам заключения приговорен боевик ВСУ за жестокое обращение с гражданским населением и убийство мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Отмечается, что техник роты огневой поддержки 501-го отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины с марта по апрель 2022 года находился на боевой позиции на территории завода им. Ильича в Мариуполе.Позже боевик расстрелял еще одного мирного жителя, подозревая его лояльность к российским силам.Бывший украинский военный признал свою вину. Суд приговорил его 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.Ранее боевик ВСУ был осужден за расстрел мирного жителя из-за того, что мужчина, по его мнению, неправильно произнес слово "хлеб" на украинском языке.Читайте также на РИА Новости Крым:Командир взвода ВСУ осужден за убийство мирных жителей и военнопленногоПожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей МариуполяЗаминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), мариуполь, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), приговор, закон и право, новости
Подозревал в поддержке России: боевик расстрелял мирных жителей Мариуполя

Боевик ВСУ получил 24 года колонии строго режима за расстрел мирных жителей Мариуполя

22:12 07.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. К 24 годам заключения приговорен боевик ВСУ за жестокое обращение с гражданским населением и убийство мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Отмечается, что техник роты огневой поддержки 501-го отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины с марта по апрель 2022 года находился на боевой позиции на территории завода им. Ильича в Мариуполе.

"Там он обнаружил двух невооруженных мужчин, которые не представляли никакой опасности. Несмотря на это, предполагая, что данные граждане придерживаются пророссийских взглядов, выполняя заведомо преступный приказ командиров, выстрелил в них из автомата Калашникова. В результате один мирный гражданин скончался, второму удалось скрыться", - приводит подробности дела СК.

Позже боевик расстрелял еще одного мирного жителя, подозревая его лояльность к российским силам.
Бывший украинский военный признал свою вину. Суд приговорил его 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Ранее боевик ВСУ был осужден за расстрел мирного жителя из-за того, что мужчина, по его мнению, неправильно произнес слово "хлеб" на украинском языке.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)ПриговорЗакон и правоНовости
 
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