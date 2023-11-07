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Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

К пожизненному лишению свободы приговорен 32-летний военнослужащий роты морской пехоты ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе в период оккупации города... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T19:06

2023-11-07T19:06

2023-11-07T19:18

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. К пожизненному лишению свободы приговорен 32-летний военнослужащий роты морской пехоты ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе в период оккупации города киевским режимом. Соответствующий приговор вынес суд ДНР, сообщили в Штабе теробороны республики.Виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и массовом убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти признан 32-летний военнослужащий 2-й роты 501 отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Как установил суд, в марте 2022 года он убил жителей поселка Мирный, которые передвигались рядом с боевыми позициями украинских боевиков. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.В августе решением суда в ДНР двое боевиков ВСУ получили по 25 лет за расстрел в Мариуполе четверых мирных жителей в автомобиле. Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРКомандиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФЗаминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР

донецкая народная республика (днр)

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