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Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя
Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя
К пожизненному лишению свободы приговорен 32-летний военнослужащий роты морской пехоты ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе в период оккупации города... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T19:06
2023-11-07T19:06
2023-11-07T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. К пожизненному лишению свободы приговорен 32-летний военнослужащий роты морской пехоты ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе в период оккупации города киевским режимом. Соответствующий приговор вынес суд ДНР, сообщили в Штабе теробороны республики.Виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и массовом убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти признан 32-летний военнослужащий 2-й роты 501 отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Как установил суд, в марте 2022 года он убил жителей поселка Мирный, которые передвигались рядом с боевыми позициями украинских боевиков. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.В августе решением суда в ДНР двое боевиков ВСУ получили по 25 лет за расстрел в Мариуполе четверых мирных жителей в автомобиле. Читайте также на РИА Новости Крым:Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНРКомандиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФЗаминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР
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Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя
Морпех ВСУ приговорен к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей Мариуполя
19:06 07.11.2023 (обновлено: 19:18 07.11.2023)