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Главное за день: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Главное за день: 5 декабря
Главное за день: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Главное за день: 5 декабря
Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе. Российские военные за сутки уничтожили еще 700 украинских боевиков, склад вооружения теробороны Украины, два РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T23:20
2023-12-05T23:20
новости
россия
украина
сша
в мире
новости сво
азовское море
поставки западного оружия украине
обострение ситуации в израиле
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе. Российские военные за сутки уничтожили еще 700 украинских боевиков, склад вооружения теробороны Украины, два вражеских истребителя и вертолет Ми-8. На Украине предположили, чем закончится противостояние Зеленского и Залужного. Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО. У Америки кончаются деньги на поддержку Киева, а Зеленский отменяет выступление перед сенаторами. За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая фаза конфликтаТретья фаза наземной операции началась во вторник в секторе Газа, заявил 5 декабря глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. По его словам, спустя 60 дней после начала войны израильские силы окружают район Хан-Юниса на юге Газы и продолжают закреплять свои позиции на севере сектора. За последние несколько дней ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры, заявил Халеви. Успехи Армии РоссииЗа прошедшие сутки украинская армия в провальных попытках атаковать российские силы потеряла около 700 военнослужащих и 34 единицы техники, включая вооружение стран НАТО. Также ВС РФ поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Российскими силами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два вражеских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8. Кроме того, над новыми регионами России уничтожены 74 украинских беспилотника. Противостояние Зеленского и ЗалужногоЗапад, скорее всего, заставит президента Украины Владимира Зеленского провести в следующем году выборы, на которых свою кандидатуру может выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный. Такое мнение во вторник выразил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров. Он не сомневается в наличии серьезных политических амбиций у Залужного. Шансы главкома ВСУ прийти к власти довольно высокие, считает он. Зеленский при этом в силу ряда причин не может снять Залужного с его поста, убежден экс-премьер. Деньги для Киева заканчиваютсяПрезидент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед американскими сенаторами на закрытом брифинге, которое планировалось на вторник.Как заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, "Зеленский не сможет явиться", поскольку "что-то произошло в последнюю минуту".Невозможность поражения РоссииРоссия не может потерпеть поражение в специальной военной операции, так как в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе. Такое мнение высказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите. Киселев выразил уверенность, что РФ не потерпит поражение, тем не менее, все в мире должны "понимать смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия". Новый статус Азовского моряПрофильный комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект, закрепляющий за Азовским морем статус внутреннего водоема России, сообщил во вторник депутат нижней палаты парламента от крымского региона Михаил Шеремет. Он отметил, что на Азовское море теперь не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как Украина больше не имеет выхода к этому морю. По словам депутата, документ планируется утвердить до конца года.
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новости, россия, украина, сша, в мире, новости сво, азовское море, поставки западного оружия украине, обострение ситуации в израиле, израиль, главное за день
Главное за день: 5 декабря

Главные события и заявления вторника, 5 декабря

23:20 05.12.2023
 
Зеленский и Залужный
Зеленский и Залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе. Российские военные за сутки уничтожили еще 700 украинских боевиков, склад вооружения теробороны Украины, два вражеских истребителя и вертолет Ми-8. На Украине предположили, чем закончится противостояние Зеленского и Залужного. Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО. У Америки кончаются деньги на поддержку Киева, а Зеленский отменяет выступление перед сенаторами. За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новая фаза конфликта

Третья фаза наземной операции началась во вторник в секторе Газа, заявил 5 декабря глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. По его словам, спустя 60 дней после начала войны израильские силы окружают район Хан-Юниса на юге Газы и продолжают закреплять свои позиции на севере сектора. За последние несколько дней ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры, заявил Халеви.

Успехи Армии России

За прошедшие сутки украинская армия в провальных попытках атаковать российские силы потеряла около 700 военнослужащих и 34 единицы техники, включая вооружение стран НАТО. Также ВС РФ поразили склад с вооружением 124-й бригады теробороны возле Херсона. Российскими силами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два вражеских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8. Кроме того, над новыми регионами России уничтожены 74 украинских беспилотника.

Противостояние Зеленского и Залужного

Запад, скорее всего, заставит президента Украины Владимира Зеленского провести в следующем году выборы, на которых свою кандидатуру может выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный. Такое мнение во вторник выразил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров. Он не сомневается в наличии серьезных политических амбиций у Залужного. Шансы главкома ВСУ прийти к власти довольно высокие, считает он. Зеленский при этом в силу ряда причин не может снять Залужного с его поста, убежден экс-премьер.
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Деньги для Киева заканчиваются

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед американскими сенаторами на закрытом брифинге, которое планировалось на вторник.
Как заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, "Зеленский не сможет явиться", поскольку "что-то произошло в последнюю минуту".

Невозможность поражения России

Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции, так как в этом случае некому будет поддерживать ядерный паритет с США, и мир окажется в новой колониальной системе. Такое мнение высказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите. Киселев выразил уверенность, что РФ не потерпит поражение, тем не менее, все в мире должны "понимать смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".

Новый статус Азовского моря

Профильный комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект, закрепляющий за Азовским морем статус внутреннего водоема России, сообщил во вторник депутат нижней палаты парламента от крымского региона Михаил Шеремет. Он отметил, что на Азовское море теперь не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как Украина больше не имеет выхода к этому морю. По словам депутата, документ планируется утвердить до конца года.
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