https://crimea.ria.ru/20231205/minus-700-boevikov-itogi-boev-v-zone-svo-za-sutki-1133322282.html

Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки

Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки

За прошедшие сутки украинская армия в провальных попытках атаковать российские силы потеряла около 700 военнослужащих и 34 единицы техники, включая вооружение... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T15:33

2023-12-05T15:33

2023-12-05T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинская армия в провальных попытках атаковать российские силы потеряла около 700 военнослужащих и 34 единицы техники, включая вооружение стран НАТО. Об этом сообщает Минобороны России.На Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки противника, а также нанесли удары в районе населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк. Потери врага – до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком направлении огневое поражение нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожены около 245 боевиков, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы.На Купянском направлении армия России отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Велись активные боевые действия в районах сел Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на этом направлении - 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении силами группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили около 55 военнослужащих и два автомобиля.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Успеновка. Авиация и артиллерия наносили удары по объектам и скоплению живой силы противника в районах Работино и Дорожнянки Запорожской области. ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие "Гиацинт-Б".На Херсонском направлении в результате боевых действий общие потери противника составили около 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin, артиллерийская система производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".При этом возле Херсона групповым ударом российских войск был поражен склад с вооружением 124-й бригады теробороны. Кроме того, силами ПВО были сбиты два вражеских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.Читайте также на РИА Новости Крым:27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтоженоВзрывы в Николаевской области: поврежден инфраструктурный объектКак российские ракеты приближают поражение ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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