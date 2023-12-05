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Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки
Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки
За прошедшие сутки украинская армия в провальных попытках атаковать российские силы потеряла около 700 военнослужащих и 34 единицы техники, включая вооружение... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T15:33
2023-12-05T15:33
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинская армия в провальных попытках атаковать российские силы потеряла около 700 военнослужащих и 34 единицы техники, включая вооружение стран НАТО. Об этом сообщает Минобороны России.На Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки противника, а также нанесли удары в районе населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк. Потери врага – до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком направлении огневое поражение нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожены около 245 боевиков, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы.На Купянском направлении армия России отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Велись активные боевые действия в районах сел Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на этом направлении - 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении силами группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили около 55 военнослужащих и два автомобиля.На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Успеновка. Авиация и артиллерия наносили удары по объектам и скоплению живой силы противника в районах Работино и Дорожнянки Запорожской области. ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие "Гиацинт-Б".На Херсонском направлении в результате боевых действий общие потери противника составили около 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin, артиллерийская система производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".При этом возле Херсона групповым ударом российских войск был поражен склад с вооружением 124-й бригады теробороны. Кроме того, силами ПВО были сбиты два вражеских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.Читайте также на РИА Новости Крым:27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтоженоВзрывы в Николаевской области: поврежден инфраструктурный объектКак российские ракеты приближают поражение ВСУ
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область
Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки

За сутки украинская армия потеряла около 700 боевиков и более 30 единиц техники

15:33 05.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРоссийские бойцы в зоне СВО
Российские бойцы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинская армия в провальных попытках атаковать российские силы потеряла около 700 военнослужащих и 34 единицы техники, включая вооружение стран НАТО. Об этом сообщает Минобороны России.
На Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки противника, а также нанесли удары в районе населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк. Потери врага – до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении огневое поражение нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожены около 245 боевиков, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы.
На Купянском направлении армия России отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Велись активные боевые действия в районах сел Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на этом направлении - 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении силами группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили около 55 военнослужащих и два автомобиля.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Успеновка. Авиация и артиллерия наносили удары по объектам и скоплению живой силы противника в районах Работино и Дорожнянки Запорожской области. ВСУ потеряли около 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие "Гиацинт-Б".
На Херсонском направлении в результате боевых действий общие потери противника составили около 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin, артиллерийская система производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
При этом возле Херсона групповым ударом российских войск был поражен склад с вооружением 124-й бригады теробороны. Кроме того, силами ПВО были сбиты два вражеских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)События в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская область
 
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Заголовок открываемого материала
15:33Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки
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