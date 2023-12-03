Рейтинг@Mail.ru
Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231203/chem-opasna-kor-dlya-krymchan-i-kakie-tyazhelye-oslozhneniya-vyzyvaet-1133218057.html
Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает
Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает
Корь – одинаково тяжелое для детей и взрослых заболевание. При этом главной его опасностью являются осложнения. Корь может запустить аутоиммунный процесс, при... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T07:12
2023-12-03T07:12
эксклюзивы риа новости крым
ситуация с корью в крыму
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
светлана листопад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_cf98098dca4ac0896511d895c9d4b490.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Корь – одинаково тяжелое для детей и взрослых заболевание. При этом главной его опасностью являются осложнения. Корь может запустить аутоиммунный процесс, при котором нарушается нормальная работа органов человека. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Светлана Листопад.Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и отличается высокой контагиозностью (заразностью – ред.). Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк и сыпь по всему телу, пояснила собеседница.К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония. Опасность заболевания обуславливается еще и длительным инкубационным периодом – 21 день. На протяжении этого времени и до появления явных признаков человек может не подозревать, что болен.Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора подчеркнула, что дальнейшее распространение инфекции в регионе будет во многом зависеть от темпов иммунизации. Так как если контактные лица по учебе или месту работы вакцинированы, распространения очаг не получит.При этом она отметила, что надзорные мероприятия за распространением кори выстроены так, чтобы контролировать как случаи, когда медицинский работник ставит подозрение на корь, так и сомнительные случаи.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в России растет заболеваемость корьюВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средстваРоспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_09c32dd62bbb7e3080051dd4727ebfe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация с корью в крыму, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, светлана листопад
Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает

Корь нарушает работу органов человека и запускает аутоиммунный процесс – Роспотребнадзор

07:12 03.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Корь – одинаково тяжелое для детей и взрослых заболевание. При этом главной его опасностью являются осложнения. Корь может запустить аутоиммунный процесс, при котором нарушается нормальная работа органов человека. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Светлана Листопад.
Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и отличается высокой контагиозностью (заразностью – ред.). Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк и сыпь по всему телу, пояснила собеседница.

"Корь – это опасное контагиозное заболевание, которое одинаково тяжело переносят как взрослые, так и дети. Она вызывает целый ряд серьезных осложнений. В том числе может запустить аутоиммунный процесс, при котором органы человека работают с нарушением функций", – сказала Листопад.

К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония. Опасность заболевания обуславливается еще и длительным инкубационным периодом – 21 день. На протяжении этого времени и до появления явных признаков человек может не подозревать, что болен.

"Наибольшее количество случаев заболевания корью в Крыму было зарегистрировано в ноябре. Практически все они были завозными", – продолжила Листопад.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора подчеркнула, что дальнейшее распространение инфекции в регионе будет во многом зависеть от темпов иммунизации. Так как если контактные лица по учебе или месту работы вакцинированы, распространения очаг не получит.

"Как при любой вакцинации, иммунный ответ может быть разным. Есть случаи, когда болеют и привитые. Но болезнь протекает значительно легче. Или симптомы заболевания проявляются не в полной мере – есть сыпь, но нет лихорадки. Либо сыпь проходит не поэтапно, как при классической кори, а одномоментно", – продолжила Листопад.

При этом она отметила, что надзорные мероприятия за распространением кори выстроены так, чтобы контролировать как случаи, когда медицинский работник ставит подозрение на корь, так и сомнительные случаи.
"В случае подтверждения заболевания проводится комплекс мероприятий, в который в первую очередь входит иммунизация контактных непривитых граждан в первые 72 часа, когда это еще эффективно. Далее, если есть необходимость, проводится подчищающая иммунизация с максимальным расширением от границ очага", – пояснила эксперт.
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему в России растет заболеваемость корью
В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСитуация с корью в КрымуЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзорСветлана Листопад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:37Какая искусственная елка лучше – совет эксперта
08:01Куда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе
07:34Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
07:12Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 декабря
22:03Главное за день: 2 декабря
21:39Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России
21:12Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
20:52Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО
20:21Германия начинает производство оружия на Украине: что будет с заводами
19:45В Севастополе возобновляют движение катера
19:28Смертельный ураган и уход Киссинджера: топ новостей недели
18:52Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
18:27Почему Вашингтону не нужна победа Украины – эксперт
17:57Польша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит
17:28Штормом в Херсонесе уничтожена насыпная гряда: как спасут памятники
16:55В Москве арестован подозреваемый в подрыве железной дороги
16:27Запад опоздал с поставками оружия: экс-глава ЦРУ о провале "контрнаступа"
15:59Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для Украины
Лента новостейМолния