https://crimea.ria.ru/20231203/chem-opasna-kor-dlya-krymchan-i-kakie-tyazhelye-oslozhneniya-vyzyvaet-1133218057.html

Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает

Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает

Корь – одинаково тяжелое для детей и взрослых заболевание. При этом главной его опасностью являются осложнения. Корь может запустить аутоиммунный процесс, при... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T07:12

2023-12-03T07:12

2023-12-03T07:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Корь – одинаково тяжелое для детей и взрослых заболевание. При этом главной его опасностью являются осложнения. Корь может запустить аутоиммунный процесс, при котором нарушается нормальная работа органов человека. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Светлана Листопад.Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и отличается высокой контагиозностью (заразностью – ред.). Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк и сыпь по всему телу, пояснила собеседница.К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония. Опасность заболевания обуславливается еще и длительным инкубационным периодом – 21 день. На протяжении этого времени и до появления явных признаков человек может не подозревать, что болен.Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора подчеркнула, что дальнейшее распространение инфекции в регионе будет во многом зависеть от темпов иммунизации. Так как если контактные лица по учебе или месту работы вакцинированы, распространения очаг не получит.При этом она отметила, что надзорные мероприятия за распространением кори выстроены так, чтобы контролировать как случаи, когда медицинский работник ставит подозрение на корь, так и сомнительные случаи.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в России растет заболеваемость корьюВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средстваРоспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

ситуация с корью в крыму, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, светлана листопад