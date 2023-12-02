https://crimea.ria.ru/20231202/posle-uragana-v-sevastopole-proydet-bolshoy-subbotnik-1133252559.html

После урагана в Севастополе пройдет большой субботник

После урагана в Севастополе пройдет большой субботник - РИА Новости Крым, 02.12.2023

После урагана в Севастополе пройдет большой субботник

После урагана в Севастополе пройдет большой субботник, который назначен на 2 декабря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T07:10

2023-12-02T07:10

2023-12-02T07:10

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

благоустройство

субботник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. После урагана в Севастополе пройдет большой субботник, который назначен на 2 декабря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, идея проведения субботника принадлежит самим жителям Севастополя. Уборку проведут в Гагаринском, Ленинском, Нахимовском, Качинском, Балаклавском и Андреевском округах – всего планируется привести в порядок 14 общегородских территорий.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с. Ветер сносил деревья, срывал кровли и провода, разрушал набережные и береговые укрепления. В Севастопольском аквариуме из-за обрушения кровли погибли сотни морских животных. Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаВ Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнесаВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, благоустройство, субботник