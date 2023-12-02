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После урагана в Севастополе пройдет большой субботник - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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После урагана в Севастополе пройдет большой субботник
После урагана в Севастополе пройдет большой субботник - РИА Новости Крым, 02.12.2023
После урагана в Севастополе пройдет большой субботник
После урагана в Севастополе пройдет большой субботник, который назначен на 2 декабря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T07:10
2023-12-02T07:10
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
благоустройство
субботник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. После урагана в Севастополе пройдет большой субботник, который назначен на 2 декабря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, идея проведения субботника принадлежит самим жителям Севастополя. Уборку проведут в Гагаринском, Ленинском, Нахимовском, Качинском, Балаклавском и Андреевском округах – всего планируется привести в порядок 14 общегородских территорий.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с. Ветер сносил деревья, срывал кровли и провода, разрушал набережные и береговые укрепления. В Севастопольском аквариуме из-за обрушения кровли погибли сотни морских животных. Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают порты Крыма и Севастополя после штормаВ Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнесаВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
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4.7
96
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, благоустройство, субботник
После урагана в Севастополе пройдет большой субботник

В Севастополе 2 декабря пройдет субботник – Развожаев

07:10 02.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. После урагана в Севастополе пройдет большой субботник, который назначен на 2 декабря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"2 декабря в Севастополе мы проводим субботник, чтобы привести в порядок территории, пострадавшие от шторма. Принять участие может любой желающий. Стартуют субботники в 9:00", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, идея проведения субботника принадлежит самим жителям Севастополя. Уборку проведут в Гагаринском, Ленинском, Нахимовском, Качинском, Балаклавском и Андреевском округах – всего планируется привести в порядок 14 общегородских территорий.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с. Ветер сносил деревья, срывал кровли и провода, разрушал набережные и береговые укрепления. В Севастопольском аквариуме из-за обрушения кровли погибли сотни морских животных. Более 743 миллионов рублей ущерба нанесла непогода многоквартирным жилым домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе.
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