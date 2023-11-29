https://crimea.ria.ru/20231129/v-sevastopole-nachali-priem-zayavleniy-ot-postradavshego-ot-shtorma-biznesa-1133187899.html
В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса
В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса
В Севастополе начали прием заявлений от предпринимателей, чье имущество пострадало в результате урагана. Об этом журналистам сообщил заместитель директора... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:19
2023-11-29T19:19
2023-11-29T20:09
севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
крым
компенсация ущерба
бизнес
алексей попов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе начали прием заявлений от предпринимателей, чье имущество пострадало в результате урагана. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента экономики города Алексей Попов.По его словам, на первом этапе проводится предварительная оценка размера ущерба. Для этого с сегодняшнего дня на сайте правительства города в разделе взаимодействия власти и бизнеса создана специальная страница, на которой можно подать уведомление о предварительной сумме ущерба с подробным описанием, уточнил он.Для этого необходимо подробно заполнить акт фиксации ущерба, образец которого размещен в специальном разделе на сайте, указать месторасположение поврежденного объекта, а также имущество или товары, уточнить предварительный расчет их стоимости. Также важно приложить подтверждающие подробные фотоснимки. Подать заявление необходимо до 18:00 1 декабря, уточнил Попов.Общая сумма ущерба, причиненного предпринимателям Севастополя, по предварительным расчетам, может составлять десятки или даже сотни миллионов рублей. Конкретные цифры будут понятны позднее, добавил чиновник.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Читайте также на РИА Новости Крым:"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму СевастополяСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуКак получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, компенсация ущерба, бизнес, алексей попов
В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса
В Севастополе начали прием заявлений от бизнеса на компенсацию ущерба от урагана
19:19 29.11.2023 (обновлено: 20:09 29.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе начали прием заявлений от предпринимателей, чье имущество пострадало в результате урагана. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента экономики города Алексей Попов.
По его словам, на первом этапе проводится предварительная оценка размера ущерба. Для этого с сегодняшнего дня на сайте правительства города в разделе взаимодействия власти и бизнеса создана специальная страница, на которой можно подать уведомление о предварительной сумме ущерба с подробным описанием, уточнил он.
Для этого необходимо подробно заполнить акт фиксации ущерба, образец которого размещен в специальном разделе на сайте, указать месторасположение поврежденного объекта, а также имущество или товары, уточнить предварительный расчет их стоимости. Также важно приложить подтверждающие подробные фотоснимки.
"На портале можно зарегистрироваться через Госуслуги, подать отсканированный акт и к нему фотоматериал. Эта информация попадет к нам. Наша цель сформировать и понять, какой объем ущерба понес бизнес, для того чтобы дальше принимать следующие шаги", - сказал Попов.
Подать заявление необходимо до 18:00 1 декабря, уточнил Попов.
Общая сумма ущерба, причиненного предпринимателям Севастополя, по предварительным расчетам, может составлять десятки или даже сотни миллионов рублей. Конкретные цифры будут понятны позднее, добавил чиновник.
Сильнейший шторм
обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч
.
Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное
.
Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.
Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
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