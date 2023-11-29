https://crimea.ria.ru/20231129/v-sevastopole-nachali-priem-zayavleniy-ot-postradavshego-ot-shtorma-biznesa-1133187899.html

В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса

В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса

В Севастополе начали прием заявлений от предпринимателей, чье имущество пострадало в результате урагана. Об этом журналистам сообщил заместитель директора... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T19:19

2023-11-29T19:19

2023-11-29T20:09

севастополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

крым

компенсация ущерба

бизнес

алексей попов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе начали прием заявлений от предпринимателей, чье имущество пострадало в результате урагана. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента экономики города Алексей Попов.По его словам, на первом этапе проводится предварительная оценка размера ущерба. Для этого с сегодняшнего дня на сайте правительства города в разделе взаимодействия власти и бизнеса создана специальная страница, на которой можно подать уведомление о предварительной сумме ущерба с подробным описанием, уточнил он.Для этого необходимо подробно заполнить акт фиксации ущерба, образец которого размещен в специальном разделе на сайте, указать месторасположение поврежденного объекта, а также имущество или товары, уточнить предварительный расчет их стоимости. Также важно приложить подтверждающие подробные фотоснимки. Подать заявление необходимо до 18:00 1 декабря, уточнил Попов.Общая сумма ущерба, причиненного предпринимателям Севастополя, по предварительным расчетам, может составлять десятки или даже сотни миллионов рублей. Конкретные цифры будут понятны позднее, добавил чиновник.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Читайте также на РИА Новости Крым:"Москвариум" подарит 300 рыб пострадавшему аквариуму СевастополяСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуКак получить компенсацию ущерба от шторма в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, компенсация ущерба, бизнес, алексей попов