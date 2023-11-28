https://crimea.ria.ru/20231128/v-razdolnenskom-rayone-kryma-otkryli-punkty-obogreva-1133136021.html

В Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогрева

В Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогрева - РИА Новости Крым, 28.11.2023

В Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогрева

В Раздольненском районе Крыма на время восстановления энергоснабжения будут работать пункты обогрева. Об этом сообщил глава районной администрации Денис... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T12:03

2023-11-28T12:03

2023-11-28T12:03

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

раздольненский район крыма

денис олейник

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма на время восстановления энергоснабжения будут работать пункты обогрева. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.Он уточнил, что аварийные бригады "Крымэнерго" продолжают работы по восстановлению электроснабжения в регионе. При этом в части населенных пунктов электричество отсутствует полностью.Всего в регионе будет работать 21 пункт обогрева. Они расположены в домах культуры населенных пунктов Волочаевка, Зимино, Ковальное, Кропоткино, Кукушкино, Кумово, Новоселовское, Орловка, Раздольное, Ручьи, Сенокосное, Серебрянка, Славное, Славянское, Соколы и Чернышево. А также в Центральной районной библиотеке в селе Раздольное и библиотеках сел Кротовское, Серебрянка, Славянское и Камышное.Ранее глава РК Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации в 10 регионах республики, также в трех муниципалитетах действует режим угроза ЧС.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова. К утру вторника без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком состоянии находятся пострадавшие от урагана в КрымуВ Севастополе без света остаются 3610 человекКак в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века

https://crimea.ria.ru/20231128/v-sakakh-polnostyu-vosstanovleno-teplosnabzhenie-1133131237.html

крым

раздольненский район крыма

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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, раздольненский район крыма, денис олейник, общество, новости крыма