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Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС
Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС
Член экипажа сухогруза в Черном море травмировался во время воскресного шторма, спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ка-32. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T18:37
2023-11-28T18:50
черное море
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Член экипажа сухогруза в Черном море травмировался во время воскресного шторма, спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ка-32. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что мужчина повредил руку. Сотрудники МЧС России оказали ему доврачебную помощь на борту сухгруза, а затем транспортировали пострадавшего на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи и передали медикам.Сильнейший шторм разразился в Черном море вечером 26 ноября. В Крыму из-за урагана пострадали семь и погиб один человек. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Сухогруз выбросило на мель у берегов АнапыВ порту Ялты штормом оторвало баржу
https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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черное море, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сочи, скорая помощь
Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС

Спасатели эвакуировали пострадавшего с сухогруза вертолетом Ка-32 – МЧС

18:37 28.11.2023 (обновлено: 18:50 28.11.2023)
 
© МЧС РоссииЭвакуация с сухогруза в Черном море
Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Член экипажа сухогруза в Черном море травмировался во время воскресного шторма, спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ка-32. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Помощь потребовалась члену экипажа судна в акватории Черного моря. До него спасателям МЧС России пришлось преодолеть 23 километра по воздуху. По воде добраться было невозможно – высота волн превышала шесть метров", – сообщили в персс-службе.

Уточняется, что мужчина повредил руку. Сотрудники МЧС России оказали ему доврачебную помощь на борту сухгруза, а затем транспортировали пострадавшего на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи и передали медикам.
Сильнейший шторм разразился в Черном море вечером 26 ноября. В Крыму из-за урагана пострадали семь и погиб один человек. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе.
© МЧС РоссииЭвакуация с сухогруза в Черном море
Эвакуация с сухогруза в Черном море
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Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
© МЧС РоссииЭвакуация с сухогруза в Черном море
Эвакуация с сухогруза в Черном море
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Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
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Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
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Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
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