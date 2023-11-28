Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС
Спасатели эвакуировали пострадавшего с сухогруза вертолетом Ка-32 – МЧС
18:37 28.11.2023 (обновлено: 18:50 28.11.2023)
© МЧС РоссииЭвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Член экипажа сухогруза в Черном море травмировался во время воскресного шторма, спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ка-32. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Помощь потребовалась члену экипажа судна в акватории Черного моря. До него спасателям МЧС России пришлось преодолеть 23 километра по воздуху. По воде добраться было невозможно – высота волн превышала шесть метров", – сообщили в персс-службе.
Уточняется, что мужчина повредил руку. Сотрудники МЧС России оказали ему доврачебную помощь на борту сухгруза, а затем транспортировали пострадавшего на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи и передали медикам.
Сильнейший шторм разразился в Черном море вечером 26 ноября. В Крыму из-за урагана пострадали семь и погиб один человек. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе.
© МЧС РоссииЭвакуация с сухогруза в Черном море
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Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
© МЧС РоссииЭвакуация с сухогруза в Черном море
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Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
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Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
2 из 2
Эвакуация с сухогруза в Черном море
© МЧС России
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