https://crimea.ria.ru/20231128/evakuatsiya-s-sukhogruza-v-chernom-more-23-kilometra-na-vertolete-mchs-1133154144.html

Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС

Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Эвакуация с сухогруза в Черном море: 23 километра на вертолете МЧС

Член экипажа сухогруза в Черном море травмировался во время воскресного шторма, спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ка-32. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T18:37

2023-11-28T18:37

2023-11-28T18:50

черное море

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

сочи

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Член экипажа сухогруза в Черном море травмировался во время воскресного шторма, спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ка-32. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что мужчина повредил руку. Сотрудники МЧС России оказали ему доврачебную помощь на борту сухгруза, а затем транспортировали пострадавшего на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи и передали медикам.Сильнейший шторм разразился в Черном море вечером 26 ноября. В Крыму из-за урагана пострадали семь и погиб один человек. Еще три человека вследствие стихии пострадали в Севастополе. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Сухогруз выбросило на мель у берегов АнапыВ порту Ялты штормом оторвало баржу

https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html

черное море

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сочи, скорая помощь