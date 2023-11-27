https://crimea.ria.ru/20231127/deputaty-vyedut-v-postradavshie-ot-shtorma-regiony--poruchenie-volodina-1133121882.html

Депутаты выедут в пострадавшие от шторма регионы – поручение Володина

Депутаты выедут в пострадавшие от шторма регионы – поручение Володина - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Депутаты выедут в пострадавшие от шторма регионы – поручение Володина

Депутаты от Крыма, Севастополя и Кубани выедут в свои регионы, чтобы помочь гражданам, которые пострадали в результате непогоды. Соответствующее поручение по... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T17:36

2023-11-27T17:36

2023-11-27T17:36

государственная дума рф

вячеслав володин

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты от Крыма, Севастополя и Кубани выедут в свои регионы, чтобы помочь гражданам, которые пострадали в результате непогоды. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета Думы дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган достиг 40 метров в секунду.Все экстренные службы приведены в полную готовность.Из-за стихии в Севастополе и некоторых районах РК ввели режим ЧС. Местные власти позже дадут оценку ущербу.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>В Крыму из-за шторма века один человек погиб, еще десять пострадали. В целом в регионах ЮФО сотрудники МЧС РФ эвакуировали больше 350 человек, в том числе 118 детей.Сильно пострадала Евпатория. Там подтопило десятки жилых домов. Горожан эвакуировали Росгвардия и МЧС.В настоящее время идут восстановительные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии – ФОТОЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных

https://crimea.ria.ru/20231127/putin-poruchil-pomosch-postradavshim-ot-stikhii-regionam-rossii-1133117001.html

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государственная дума рф, вячеслав володин, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, новости, общество