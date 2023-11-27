Депутаты выедут в пострадавшие от шторма регионы – поручение Володина
В Госдуме поручили депутатам выехать для оказания помощи в пострадавшие от шторма регионы
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты от Крыма, Севастополя и Кубани выедут в свои регионы, чтобы помочь гражданам, которые пострадали в результате непогоды. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета Думы дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
"Ночью в Крыму, на Кубани разыгралась стихия. Затоплены, повреждены дома, линии электропередач, в ряде случаев из-за нарушения теплоснабжения жители многоквартирных домов остались без отопления. Правильно будет, чтобы депутаты, представляющие пострадавшие регионы, их помощники, выехали в свои избирательные округа, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим", - проводят в пресс-службе слова Володина.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган достиг 40 метров в секунду.
Все экстренные службы приведены в полную готовность.
Из-за стихии в Севастополе и некоторых районах РК ввели режим ЧС. Местные власти позже дадут оценку ущербу.
В Крыму из-за шторма века один человек погиб, еще десять пострадали. В целом в регионах ЮФО сотрудники МЧС РФ эвакуировали больше 350 человек, в том числе 118 детей.
Сильно пострадала Евпатория. Там подтопило десятки жилых домов. Горожан эвакуировали Росгвардия и МЧС.
В настоящее время идут восстановительные работы.
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